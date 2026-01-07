Nhân viên đăng kiểm ô tô chỉ cần tốt nghiệp trung cấp, kiểm định khí thải xe máy học hết cấp 3? 07/01/2026 08:00

(PLO)- Cục Đăng kiểm dự kiến quy định nhân viên đăng kiểm ô tô chỉ cần tốt nghiệp trung cấp thay vì đại học và nhân viên kiểm định khí thải xe máy chỉ cần học hết cấp 3 thay vì có bằng trung cấp.

Bộ Xây dựng vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 166/2024 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, trước khi trình Chính phủ ban hành.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong tờ trình là việc Bộ Xây dựng cho biết đã bỏ quy định phân hạng đăng kiểm viên hạng I, II, III như hiện hành. Thay vào đó, dự thảo quy định trực tiếp các loại đăng kiểm viên tương ứng với từng loại hình cơ sở đăng kiểm, phù hợp với yêu cầu công việc chuyên môn thực tế.

Thêm vào đó, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đăng kiểm quy định chi tiết về tiêu chuẩn đăng kiểm viên trong Thông tư 45/2024.

Hạ tiêu chí bằng cấp nhưng bổ sung học thực tế

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, đơn vị đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 45/2024 về cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ.

Theo hướng sửa đổi, đăng kiểm viên sẽ không còn phân thành các hạng như trước. Thay vào đó, chỉ phân loại theo công việc chuyên môn. Mỗi đăng kiểm viên chỉ có một hạng duy nhất và được thực hiện các công việc đúng với phạm vi chuyên môn ghi trên Chứng chỉ đăng kiểm viên.

Nhân viên thực hiện các bước kiểm định ô tô. Ảnh: V.LONG

Đối với công việc kiểm định xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, dự thảo dự kiến quy định đăng kiểm viên tối thiểu phải tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Đồng thời, phải có ít nhất 12 tháng làm việc tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, hoặc tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô.

So với quy định hiện hành, yêu cầu về trình độ của nhân viên kiểm định ô tô, xe máy chuyên dùng giảm từ đại học xuống trung cấp. Ngược lại, yêu cầu về kinh nghiệm thực tế được bổ sung và nhấn mạnh.

Đối với công việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, cơ quan soạn thảo dự kiến quy định đăng kiểm viên chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khi hiện nay, đăng kiểm viên thực hiện công việc này phải có bằng trung cấp chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Còn ý kiến khác nhau

Trao đổi với phóng viên, đại diện một số cơ sở đăng kiểm cho rằng nên giữ nguyên yêu cầu về trình độ chuyên môn như quy định hiện hành đối với nhân viên kiểm định ô tô, xe máy chuyên dùng.

Theo các cơ sở này, yêu cầu kiểm định ngày càng cao, công nghệ trên phương tiện ngày càng hiện đại, nên đòi hỏi đăng kiểm viên phải có nền tảng kiến thức tốt, được đào tạo bài bản ở trình độ cao hơn.

Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, anh T.H, nhân viên đăng kiểm tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, cho rằng bản chất công việc kiểm định thiên về tay nghề và kinh nghiệm thực tế, chứ không phải bằng cấp.

Vì vậy, anh H cho rằng việc sử dụng đăng kiểm viên có trình độ trung cấp là phù hợp và có thể đạt hiệu quả cao hơn so với người có bằng đại học nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế. “Chỉ những công việc phức tạp, đòi hỏi phân tích, đánh giá sâu thì mới cần đăng kiểm viên có trình độ cao hơn” - anh T.H nói và bày tỏ đồng tình với đề xuất nêu trên.

Ở lĩnh vực kiểm định khí thải xe máy, nhiều ý kiến ủng hộ việc giảm yêu cầu về trình độ. Anh Nguyễn Văn Thắng, chủ một cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe máy trên đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết hiện nay quy định mỗi cơ sở kiểm định khí thải xe máy phải có tối thiểu một đăng kiểm viên hạng III.

Trong khi đó, đăng kiểm viên hạng III theo quy định hiện hành phải tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Điều này khiến việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Thắng, công việc kiểm định khí thải xe máy không phức tạp như kiểm định ô tô, số lượng công đoạn ít, thao tác đơn giản. “Việc yêu cầu trình độ trung cấp kỹ thuật là quá cao so với tính chất công việc. Tôi rất ủng hộ việc giảm tiêu chí đối với đăng kiểm viên kiểm định khí thải xe máy” - anh Thắng nói.

Vì sao đăng kiểm viên hạng II chỉ cần tốt nghiệp trung cấp?

Cục Đăng kiểm cho rằng qua nghiên cứu, khảo sát, hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, đăng kiểm viên không bắt buộc phải có trình độ đại học. Các nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước châu Âu đều không đặt nặng yêu cầu bằng cấp đại học đối với đăng kiểm viên.

Theo Cục Đăng kiểm, bản chất công việc kiểm định là công việc kỹ thuật mang tính lặp lại, thiên về tay nghề. Do đó, việc sử dụng đăng kiểm viên có trình độ trung cấp, được đào tạo nghề bài bản và có kinh nghiệm thực tế, sẽ phù hợp và hiệu quả hơn.

Quy định hiện hành bắt buộc nhân viên kiểm định ô tô phải có bằng đại học. Ảnh: V.LONG

Cục Đăng kiểm dẫn chứng kinh nghiệm từ lực lượng kiểm định của Quân đội và từ một số nước cho thấy, nhiều đăng kiểm viên xuất thân là kỹ thuật viên được đào tạo tại các trường nghề, từng làm việc tại xưởng sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện. Sau đó, họ được tuyển chọn và đào tạo chuyên sâu để trở thành đăng kiểm viên. Đội ngũ này được đánh giá có tay nghề tốt, khả năng phát hiện hư hỏng và chẩn đoán chính xác.

Cũng theo Cục Đăng kiểm, chỉ những đăng kiểm viên thực hiện các công việc đòi hỏi trình độ cao mới cần yêu cầu bằng đại học trở lên. Các công việc này gồm phân tích, nghiên cứu, đánh giá và chẩn đoán các phương tiện đến kiểm định; chứng nhận cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Thêm vào đó, qua các đợt kiểm tra, đánh giá thực tế cho thấy những người có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô thường có kỹ năng, khả năng phát hiện hư hỏng, phân tích và chẩn đoán tốt hơn nhiều so với những người chưa có kinh nghiệm thực tế.

Cục Đăng kiểm cũng chỉ ra thực tế tại Việt Nam, nhiều kỹ sư, cử nhân sau khi ra trường được tuyển thẳng vào các cơ sở đăng kiểm mà không trải qua quá trình thực tập, làm kỹ thuật viên tại các xưởng bảo dưỡng, sửa chữa.

Điều này dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ đăng kiểm viên. Theo Cục Đăng kiểm, mô hình tuyển dụng này không phù hợp với quy trình tuyển chọn đăng kiểm viên tại nhiều quốc gia trên thế giới.