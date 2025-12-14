12 du khách nước ngoài 'kẹt' trên cao tốc vì xe hết hạn kiểm định 14/12/2025 11:19

(PLO)- CSGT đã niêm phong, tạm giữ xe khách và yêu cầu chủ xe đón xe khác cho 12 du khách nước ngoài tiếp tục hành trình.

Ngày 14-12, tin từ Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết trong quá trình thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm soát xe kinh doanh vận tải đã phát hiện một xe chở du khách nước ngoài đã hết hạn kiểm định.

Niêm phong, tạm giữ xe khách hết hạn kiểm định.

Cụ thể trưa 13-12, Đội CSGT số 6 kiểm tra xe khách mang biển số tỉnh Lâm Đồng 49H-035.53 đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc địa bàn Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, trên xe chở 12 du khách nước ngoài có hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách đúng quy định; phù hiệu xe kinh doanh vận tải hợp lệ.

Tuy nhiên, khi kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Tổ công tác phát hiện phương tiện đã hết hạn kiểm định từ ngày 19-9-2025.

Đội CSGT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện, đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện, yêu cầu chủ xe có trách nhiệm đón phương tiện khác cho du khách tiếp tục hành trình.

Theo Đội CSGT số 6, hành vi điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm Giấy phép lái xe đối với lái xe; đối với chủ phương tiện bị phạt 22 triệu đồng đồng; tước phù hiệu kinh doanh vận tải trong thời hạn 2 tháng.

Một xe khách bị lập biên bản ngày 10-12.

Trước đó, ngày 10-12, Đội CSGT số 6 đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong.

Chỉ trong 4 giờ kiểm tra đã xử phạt 14 trường hợp với số tiền gần 100 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải và bảo đảm an toàn cho hành khách như chạy không đúng hành trình; kích thước khoang hành lý không đúng thông số kỹ thuật; không có hợp đồng vận tải hợp lệ; chở hàng hóa trong khoang hành khách…