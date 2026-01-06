Chập điện gây cháy cửa hàng thể thao ở Tây Ninh 06/01/2026 19:56

(PLO)- Một vụ cháy do chập điện xảy ra tại cửa hàng thể thao ở Tây Ninh vào chiều tối 6-1 rất may đã được lực lượng PCCC nhanh chóng dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Vào khoảng 18h30 ngày 6-1, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thể dục thể thao Hoàng Sơn Sport, địa chỉ số 66 Trà Quý Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Ngay khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong cửa hàng thể thao, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt để dập tắt ngọn lửa. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế ngọn lửa. Công tác chữa cháy được tiến hành quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng nhằm ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chữa cháy đã dập tắt ngọn lửa sau 30 phút có mặt hiện trường. Ảnh: CTV

Cửa hàng xảy ra cháy do ông NHS (70 tuổi, phường Long An) làm chủ hộ. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Thời điểm xảy ra sự cố là lúc chiều tối, khu vực xung quanh có người dân qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đám cháy lan rộng.

Nhờ được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản bước đầu được đánh giá là không lớn, do ngọn lửa được khống chế nhanh, hạn chế tối đa hậu quả xảy ra. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, ước tính giá trị tài sản bị ảnh hưởng.