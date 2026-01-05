Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A 05/01/2026 18:04

(PLO)- Xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 1A qua xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến phần lớn hàng hóa bị thiêu rụi, giao thông ùn ứ cục bộ.

Chiều 5-1, lãnh đạo UBND xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe tải, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc trong thời gian ngắn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang biển số 51D-240… lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua thôn 2, xã Long Phụng, phần thùng xe bất ngờ bốc cháy.

Lửa bùng phát dữ dội từ khoang hàng hóa xe tải.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội do xe chở các loại hàng hóa như dép và vật dụng bằng cao su. Phần lớn hàng hóa trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, xe đã bốc cháy trước đó và tiếp tục chạy khoảng 500m thì tài xế mới phát hiện sự cố, cho xe dừng lại bên lề đường và báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Do xe gặp nạn nằm trên tuyến Quốc lộ 1A có lưu lượng phương tiện lớn, giao thông theo hướng Bắc - Nam bị ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã, Phòng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và triển khai chữa cháy.

Sau một thời gian, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.