Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu 11 năm bỏ hoang, phơi nắng dầm mưa 05/01/2026 11:55

(PLO)- Sau 11 năm khởi công, dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi vẫn bỏ hoang, ngày càng xuống cấp.

Được kỳ vọng là một trong 10 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu trên toàn quốc, phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đến nay vẫn chưa mở được lớp đào tạo nào.

Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh nhìn từ trên cao.

Sau hơn 11 năm triển khai, công trình trị giá gần 38 tỉ đồng ngày càng hoang phế, cỏ dại um tùm, trở thành một trong những dự án gây lãng phí lớn về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Video: Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu 11 năm không thể hoàn thiện, bị bỏ hoang, xuống cấp.

Dừng thi công vì… hết vốn

Dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương ngày 19-6-2012, phê duyệt đầu tư ngày 28-11-2012.

Đây là dự án nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, dạy nghề giai đoạn 2012–2015 với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại Quảng Ngãi.

Các dãy nhà đã được xây dựng cơ bản đang ngày càng xuống cấp.

Dự án do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, nay là xã Tịnh Phong, trên diện tích 30.000 m², tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh.

Dự án khởi công tháng 8-2013, theo kế hoạch đưa vào giảng dạy cuối năm 2014.

Một khu nhà trong Trường dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh.

Thực tế, sau khi được Trung ương bố trí hơn 10 tỉ đồng, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012–2015 kết thúc. Chủ đầu tư không cân đối được nguồn vốn thay thế để tiếp tục triển khai dự án.

Tháng 3-2014, công trình dừng thi công, đến ngày 15-12-2015 thì chính thức án binh bất động do khó khăn về vốn.

Hàng chục tỉ đồng đổ vào xây trung tâm dạy nghề nhưng công trình không thể hoàn thiện.

Trong thời gian này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét tháo gỡ. Tuy nhiên, việc bố trí nguồn vốn tiếp theo không được thực hiện.

Chuyển giao nhưng không cứu được dự án

Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển giao dự án cho Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM, chi nhánh Quảng Ngãi.

Nhiều hạng mục dang dở bị rêu phong, hoang hóa.

Mục tiêu của việc chuyển giao là để Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án, đưa công trình vào hoạt động trong năm học 2016–2017; đồng thời có nguồn kinh phí thanh toán nợ cho các nhà thầu đã thi công, tránh lãng phí tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, trái với cam kết, từ năm 2016 đến nay, Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM không tiếp tục đầu tư, không đưa công trình vào hoạt động năm học 2016–2017. Các hạng mục dở dang tiếp tục phơi nắng mưa, xuống cấp theo thời gian.

Bên trong các dãy nhà nhiều năm ròng phơi nắng, mưa, không thể hoàn thiện.

Ngày 15-11-2022, Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM báo cáo không thể tiếp tục đầu tư do thiếu cơ sở pháp lý và khó khăn tài chính, đề nghị trả lại dự án cho tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời kiến nghị hoàn trả số tiền hơn 7 tỉ đồng đã nộp cho Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 11-5-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định hủy bỏ quyết định ngày 2-2-2016 do việc chuyển giao dự án trước đó không đúng trình tự, thẩm quyền.

Cận cảnh bên trong các khu nhà bỏ hoang.

Đến nay, dự án vẫn chưa được bàn giao lại cho tỉnh Quảng Ngãi quản lý do chưa xác định được giá trị xây dựng các hạng mục phát sinh mà Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM cho rằng đã đầu tư thêm.

Theo báo cáo, Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM cho rằng đã đầu tư bổ sung hơn 5,7 tỉ đồng, nhưng không cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý như dự toán, hợp đồng thi công, nghiệm thu, quyết toán. Chứng từ cung cấp chỉ thể hiện số tiền thanh toán hơn 1,8 tỉ đồng, không đủ căn cứ xác định giá trị đầu tư.

Nhiều hạng mục bị rỉ sét, hư mòn theo thời gian.

Thanh tra chỉ rõ sai phạm, trách nhiệm

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 11-12-2025 đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến dự án trên.

Không thể đưa vào vận hành, việc duy tu cũng bị bỏ ngỏ, công trình ngày càng xuống cấp.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác định việc chủ đầu tư khởi công xây dựng dự án từ tháng 8-2013, trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất là vi phạm Luật Đất đai 2003.

Trách nhiệm thuộc về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũ, Ban Quản lý dự án ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi (đã giải thể).

Thanh tra cũng chỉ ra sai sót trong công tác khảo sát địa chất với giá trị chênh lệch hơn 63 triệu đồng; trách nhiệm thuộc về ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn.

Các hạng mục chờ hoàn thiện vẫn tiếp tục xuống cấp. Một số cửa sổ được che chắn tạm bợ.

Đối với giai đoạn dự án được giao cho Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác định trường chưa thực hiện đúng cam kết đầu tư, không đưa công trình vào hoạt động, dẫn đến tài sản nhà nước bị bỏ hoang, xuống cấp.

Khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông bị cỏ dại mọc um tùm.

Các kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý tài sản và giải quyết kiến nghị của Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM đã chuyển cho Sở Tài chính. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện tại Công văn số 1356 ngày 22-9-2025.

Sở Tài chính hiện đã có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan và chính quyền địa phương cấp xã có liên quan thực hiện sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.