Tàu có chữ Trung Quốc dạt vào Quảng Ngãi: Có dấu hiệu xáo trộn trên cabin 05/01/2026 17:11

Ngày 5-1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận, kiểm tra một tàu cá nước ngoài nghi quốc tịch Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn trong vùng nước cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Video: Kiểm tra tàu chữ Trung Quốc dạt vào Quảng Ngãi- NGUYỄN YÊN

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, thời điểm kiểm tra lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng không phát hiện người hay tử thi trên tàu.

Phương tiện là tàu vỏ thép, trên thân có chữ Trung Quốc, tạm dịch là “Quỳnh Đam Ngư”, số hiệu 08888; thân tàu màu xanh dương, cabin màu trắng. Nhiều thiết bị, bộ phận trên tàu bị rỉ sét, hư hỏng, không hoạt động. Tàu dài 46,4 m, rộng 8,5 m, độ sâu 4,2 m.

Tàu vỏ thép, trên thân có chữ Trung Quốc, tạm dịch là “Quỳnh Đam Ngư”, số hiệu 08888.

Kiểm tra bên trong cho thấy kết cấu tàu còn nguyên vẹn nhưng có dấu hiệu xáo trộn đồ đạc tại khu vực ca bin. Lực lượng chức năng thu giữ hai tập tài liệu, giấy tờ có chữ Trung Quốc tại buồng lái và phòng ngủ thuyền viên; một thẻ nhớ camera giám sát phía sau ca bin, hai sim điện thoại Trung Quốc lắp tại các camera giám sát để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Tại khoang máy, lực lượng kiểm tra ghi nhận vết cháy, bám khói trên động cơ chính và nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa. Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị vận hành của tàu đều không hoạt động. Khu vực kho lưu trữ, thiết bị làm lạnh còn chứa nhiều thực phẩm chưa qua sử dụng.

Qua kiểm tra hệ thống lưu trữ, cung cấp nhiên liệu cho động cơ chính, lực lượng chức năng phát hiện dầu D.O còn được chứa trong các két nhiên liệu khép kín dọc hai bên mạn tàu và khoang phía sau đuôi tàu. Do thiết bị đo lường bị hỏng và kết cấu két nhiên liệu khép kín nên chưa xác định được cụ thể số lượng dầu còn lại. Các khoang, hầm hàng không chứa hàng hóa.

Tàu trôi dạt, mắc cạn tại vị trí cách đường ống dẫn dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và kho xăng dầu Petrolimex khoảng 200 m về phía đông bắc

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất nhận định tàu cá số hiệu 08888 mang quốc tịch Trung Quốc trong quá trình hoạt động trên biển gặp sự cố hỏng máy chính, không thể khắc phục, buộc thuyền viên rời tàu, bỏ tàu trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển Quảng Ngãi. Dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên được ghi nhận cách thời điểm phát hiện tàu trôi dạt khoảng 5-7 ngày.

Tàu trôi dạt, mắc cạn tại vị trí cách đường ống dẫn dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và kho xăng dầu Petrolimex khoảng 200 m về phía đông bắc, tiềm ẩn nguy cơ sự cố tràn dầu do trên tàu vẫn còn nhiên liệu.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiến nghị các cơ quan chức năng cử lực lượng chuyên môn rà phá chất cháy, nổ, đưa tàu về trạng thái an toàn; xác định lượng nhiên liệu còn lại để chủ động phương án ứng phó sự cố tràn dầu. Đồng thời, đề nghị thông báo vụ việc đến các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định.