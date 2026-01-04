Tàu chữ Trung Quốc không người trôi dạt vào Quảng Ngãi 04/01/2026 13:58

(PLO)- Con tàu vỏ sắt không có người, đóng kín cửa trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi rồi mắc cạn tại bờ biển Dung Quất.

Sáng 4-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một tàu vỏ sắt mang chữ Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Con tàu không người, không bật đèn, đóng kín cửa trôi dạt trên biển rồi bị sóng đánh mắc cạn tại bờ biển Dung Quất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng phát hiện tàu vỏ sắt có vỏ màu xanh dương, cabin màu trắng, trên thân tàu có chữ Trung Quốc. Tàu được xác định mang số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 3-1, tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do tại khu vực Bắc Mũi An Hòa – Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, thuộc vùng nội thủy Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tiếp cận và tổ chức lai dắt tàu vào bờ.

Cận cảnh con tàu mang chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, trong quá trình lai dắt, do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt khiến tàu tiếp tục trôi tự do và sau đó mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi.

Qua quan sát ban đầu, tàu đóng kín cửa, không bật đèn và không phát hiện người trên tàu.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cho biết do thủy triều đang lên, sóng lớn nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận tàu để kiểm tra chi tiết. Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức họp bàn, xây dựng phương án tiếp cận, lai dắt và xử lý tàu theo quy định.