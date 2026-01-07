Chủ xe bánh mì gây ngộ độc ở Lâm Đồng bị phạt 92 triệu đồng 07/01/2026 15:03

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt chủ xe bánh mì thịt nguội Bibone ở phường Phan Thiết 92 triệu đồng do có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc.

Ngày 7-1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Từ Nguyên Bình (49 tuổi, ngụ phường Phan Thiết), chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone hoạt động trên địa bàn phường Phan Thiết.

Xe bánh mì đã nghỉ bán sau khi xảy ra vụ ngộ độc. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo quyết định, ông Bình đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ năm người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cơ sở này còn vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Với các vi phạm nêu trên, ông Bình bị xử phạt tổng số tiền 92 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng buộc đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm của cơ sở trong thời gian 4 tháng; thu hồi, tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Bình phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, bao gồm khám và điều trị cho những người bị ảnh hưởng theo quy định.