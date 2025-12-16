Bộ Y tế yêu cầu Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì 16/12/2025 17:36

(PLO)- Chỉ từ tháng 11-2025 đến nay, đã có 3 vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì khiến hàng trăm người tại TP.HCM, Lâm Đồng và Quảng Ngãi nhập viện.

Ngày 16-12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì đường phố trên địa bàn.

71 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Trước đó, ngày 15-12-2025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 71 trường hợp người dân tại phường Phan Thiết nhập viện với các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực.

Các bệnh nhân ở Phan Thiết đang nhập viện điều trị.

Qua khai thác dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã sử dụng bánh mì mua tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (xe bán bánh mì thịt nguội B) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng đã tạm ngưng hoạt động cơ sở kinh doanh bánh mì đường phố B trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, lấy mẫu thực phẩm còn lại (jambong, chả lụa, nem chua, pa tê, thịt xá xíu...) khẩn trương gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm, xác định chính xác "thủ phạm" gây ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường kiểm soát và tuyên truyền

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì.

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm.

Theo Sở Y tế, thời gian gần đây ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì với số lượng người mắc lớn. Điển hình là vụ việc tại TP.HCM vào tháng 11-2025 với hơn 300 người mắc và vụ nghi ngộ độc tại Quảng Ngãi những ngày gần đây.

Để chủ động phòng, chống, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm đối với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao (pa tê, thịt nguội, chả lụa, nem, chà bông, sốt bơ...).