Loại bỏ người kém đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm 09/01/2026 07:00

(PLO)- Đổi mới quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế hoạt động công khai, minh bạch và sẵn sàng tuyển dụng người giỏi, kể cả người ngoài Đảng, là yêu cầu tất yếu để xây dựng bộ máy vững mạnh.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật Đảng thì cần có giải pháp đồng bộ. Cụ thể, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, đấu tranh quyết liệt ngăn chặn tham nhũng, nhóm lợi ích lũng đoạn Nhà nước.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác quản lý, siết chặt kỷ cương luật pháp, xây dựng cơ chế hoạt động công khai, dân chủ, minh bạch, phục vụ nhân dân. Đặc biệt là đổi mới công tác phân công, bố trí, đề bạt cán bộ, đấu tranh quyết liệt chống chạy chức, chạy quyền.

Quản lý lỏng lẻo dễ làm hư cán bộ

Đội ngũ cán bộ cần rèn luyện và tự rèn luyện để thật sự là công bộc của dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, mạnh dạn thải hồi những người kém đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm. Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đại biểu và các hoạt động nhà nước.

Trong đó, quan trọng là phải làm cho toàn hệ thống tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, bộ máy lãnh đạo của Đảng hiện đại với cơ chế vận động thông suốt, chủ động, chặt chẽ mà linh hoạt và hiệu quả cao.

Cần tập trung phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa nhóm lợi ích lũng đoạn Nhà nước, cảnh giác “chủ nghĩa tư bản thân hữu”. Đây là việc tế nhị và rất khó xử lý.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Với chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế, nếu cán bộ, đảng viên không thể (hay không muốn) phân biệt khi nào liên hệ với doanh nghiệp tư nhân là lành mạnh và trường hợp nào thì dẫn tới hành vi hối lộ, đút lót hoặc vòi vĩnh thì cán bộ đó chưa được rèn luyện vững vàng. Khi đó, việc cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ xảy ra.

Đáng chú ý, tình trạng quản lý đất đai, tài sản của toàn dân, của Nhà nước lãng phí, lỏng lẻo như hiện nay đang tạo cơ hội cho đảng viên sai trái, tư nhân lợi dụng, hại cho dân và làm hư hỏng không ít cán bộ.

Việc công khai, minh bạch thu nhập cán bộ, đảng viên là yêu cầu bắt buộc và mỗi người đều phải tự giác kê khai trung thực.

Tuyển dụng người giỏi từ bên ngoài

Tuy nhiên, dù ở thời kỳ nào thì cần đặc biệt chú trọng tính dân chủ. Dân chủ trong nội bộ Đảng là nguyên tắc cơ bản xây dựng Đảng, là động lực của cán bộ, đảng viên.

Bác Hồ từng nói từ mất dân chủ trong nội bộ sẽ dẫn tới mất đoàn kết, thậm chí gây bè phái và đây là điều tối kỵ trong Đảng. Di chúc của Bác Hồ đã căn dặn “Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Thực tế mất dân chủ nội bộ đã xảy ra ở nhiều nơi, làm nảy sinh lủng củng trong những đơn vị đó, làm hư hỏng nhiều việc, thậm chí hư hỏng cán bộ, khiến đơn vị lâm vào khủng hoảng.

Trù dập cán bộ, khiến cán bộ không dám đấu tranh, cũng như thủ tiêu đấu tranh là làm trái nguyên tắc tập trung dân chủ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có quyền và trách nhiệm phát biểu ý kiến, đóng góp xây dựng, mạnh dạn tự phê bình và phê bình, tạo nên môi trường đoàn kết, sáng tạo, giúp tổ chức ngày càng hoàn thiện.

Đặc biệt, vai trò của người lãnh đạo trong việc lắng nghe, khích lệ, bảo vệ chính kiến và sáng kiến của cấp dưới là chìa khóa thúc đẩy phát triển năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên. Việc xử lý khuyết điểm hay sai lầm của cán bộ, đảng viên cần được thực hiện dựa trên nguyên tắc nhân văn, hướng tới cảm hóa, giáo dục là chính nhưng cũng đảm bảo tính nghiêm minh trong tổ chức.

Sự công khai, minh bạch trong khen thưởng, kỷ luật không chỉ tạo động lực phấn đấu mà còn giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên với tổ chức. Và khi dân chủ nội bộ được đảm bảo, các nguyên tắc tập trung, thống nhất ý chí và hành động sẽ phát huy tối đa hiệu quả, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Đảng phát triển.

Song song đó, cần huấn luyện cán bộ, công chức thường xuyên; tiêu chuẩn hóa các chức danh, công vụ một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác quy hoạch, đề bạt, phân công cán bộ cũng phải công khai, dân chủ.

Việc kiểm tra đối với tổ chức Đảng, đảng viên cần được làm bài bản, nền nếp, thường xuyên, không nên để có sai lầm, khuyết điểm rồi mới phát hiện. Cần chuyển tất cả những người không đủ phẩm chất, năng lực ra ngoài bộ máy. Trường hợp cần thiết, có thể thay thế bằng cách tuyển dụng người giỏi, người tốt từ ngoài xã hội, kể cả người ngoài Đảng.

THANH TUYỀN ghi