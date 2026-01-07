Cán bộ cấp chiến lược phải 'liêm chính ở mức biểu tượng' 07/01/2026 06:45

(PLO)- Năm “điểm cộng” về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược có mối quan hệ mật thiết, biện chứng, đan xen và cộng hưởng lẫn nhau, thậm chí trong một điểm nhưng đã bao hàm, chứa đựng nội dung của các điểm khác.

Quan điểm, đường lối của Đảng ta là một dòng chảy liên tục, luôn luôn có sự kế thừa, bổ sung và phát triển. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn chú trọng việc tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu, phát triển lý luận, qua tổng kết thực tiễn đúc kết kinh nghiệm, nâng lên thành lý luận và từ lý luận đó quay lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII. Ảnh: CTV

Biết nhìn xa trông rộng

Gần đây, tại Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh năm “điểm cộng” về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược. Đây chính là sự kế thừa, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “đức và tài, trong đó đức là gốc” nhưng với hình hài mới hơn, sát hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu hiện nay đối với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Thứ nhất, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia và khả năng giữ vững tự chủ của đất nước. Tầm nhìn chiến lược này đã bao hàm cả đức và tài. Cán bộ cấp cao phải biết nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm việc lớn. Họ không chỉ am hiểu tình hình đất nước mà còn phải tường tận tình hình khu vực và quốc tế, có như vậy mới dự báo đúng tình hình và hoạch định được đường lối đúng đắn, bảo đảm được độc lập, tự chủ của đất nước.

Thứ hai, phải có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia. Nghĩa là tầm vóc trí tuệ của cán bộ không chỉ bó hẹp ở một địa phương hay một ngành nào đó mà phải có tầm nhìn vĩ mô, phải có khả năng dự báo, tham gia hoạch định đường lối, chính sách toàn diện, tổng thể ở cấp quốc gia để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đất nước hiệu quả.

Thứ ba, cán bộ phải có uy tín chính trị và sự liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người học tập, noi theo. Cán bộ phải thực sự là một tấm gương sáng, bởi chỉ có tấm gương mẫu mực và uy tín chính trị cao mới có sức quy tụ, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và thu phục được nhân tâm.

Thứ tư, phải có khả năng triển khai thực hiện nghị quyết thành hành động và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Đây là vấn đề nóng hổi mà thực tiễn đặt ra và cũng là yêu cầu rất mới, bởi chủ trương, nghị quyết đúng là tiền đề quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải đưa chủ trương đó vào thực tiễn cuộc sống và kết quả mang lại phải cụ thể, thiết thực, cân đong đo đếm được.

Thứ năm, phải có sức bền cả về tinh thần và vật chất. Nói cách khác là phải có sức khỏe, sức chịu đựng để vượt qua áp lực công việc nặng nề và phải có tính chiến đấu cao để kiên quyết đấu tranh, bảo vệ cái đúng, lẽ phải. Thực tế khối lượng và cường độ công việc của cán bộ lãnh đạo cấp cao là rất lớn, áp lực công việc rất nhiều. Nếu không có sức khỏe, không có sự dẻo dai, không có ý chí, nghị lực và tính chiến đấu kiên cường thì rất khó để đảm đương và hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Cán bộ ở TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Được người dân ghi nhận, tin yêu là đáng quý nhất

Đặc biệt là năm “điểm cộng” này có mối quan hệ mật thiết, biện chứng, đan xen và cộng hưởng lẫn nhau. Chúng ta tạm tách ra để nhìn nhận và phân tích cho rõ từng điểm nhưng thực chất các điểm này gắn bó với nhau, bổ sung cho nhau, thậm chí trong một điểm nhưng đã bao hàm, chứa đựng nội dung của các điểm khác.

Chẳng hạn, để có “tầm nhìn chiến lược quốc gia” thì người cán bộ đó phải có quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, tầm nhìn, lòng yêu nước và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Nếu không đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì làm sao có tầm nhìn chiến lược quốc gia được?

Hay muốn giữ vững “khả năng tự chủ của đất nước” thì phải có tri thức, năng lực dự báo và tầm nhìn xa, trông rộng. Tương tự, để có “uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng” thì bản thân cán bộ phải hội tụ đủ phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, có năng lực quản trị quốc gia, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân và một lòng, một dạ phục vụ nhân dân mới trở thành một tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.

Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một điểm quan trọng nhất đối với cán bộ cấp chiến lược, cá nhân tôi đánh giá cao nhất tiêu chí thứ ba. Tất nhiên, để có được uy tín chính trị này thì người cán bộ đã phải bao hàm cả đức và tài rồi. Điều đặc biệt ở đây là sự liêm chính phải đạt đến mức biểu tượng. Tức là phải trở thành một tấm gương sáng ngời về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống. Chính điều này mới tạo ra sức hút và thu phục mạnh mẽ nhất.

Chúng ta biết rằng sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của dân tộc, của nhân dân. Một cán bộ cấp chiến lược nếu thực sự liêm chính, thực sự là một tấm gương trong sáng tuyệt vời thì tự khắc sẽ quy tụ được nhân tâm, hiệu triệu được cả 100 triệu đồng bào cùng đi theo, cùng hưởng ứng. Hình mẫu vĩ đại và tiêu biểu nhất cho điều này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người thực sự đã “sống mãi trong lòng nhân dân”.

Đối với người lãnh đạo, điều quý giá hơn tất cả mọi tấm huân chương chính là được người dân ghi nhận, kính trọng, tin yêu và suy tôn, học tập suốt đời. Đó là điều mà tôi cho là thiêng liêng, cao quý và đáng trân trọng nhất.