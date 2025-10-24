Đại hội XIV của Đảng dự kiến từ 19 đến 25-1-2026, nhân sự là công việc 'đặc biệt hệ trọng' 24/10/2025 08:01

(PLO)- Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-01-2026 đến ngày 25-01-2026, bàn nhiều công việc quan trọng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 31 về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-01-2026 đến ngày 25-01-2026.

Thảo luận, thông qua 4 báo cáo quan trọng

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo. Gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Về Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Trung ương đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội lần này, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời vừa kế thừa, vừa đổi mới phù hợp với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và thực tiễn; chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh với những việc làm tiêu cực, sai trái có thể xảy ra.

Quy chế làm việc của Đại hội XIV gồm 6 chương, 16 điều; kế thừa nội dung quy định tại 16 điều trong Quy chế làm việc của Đại hội XIII, đồng thời được bổ sung, sửa đổi, biên tập lại một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn; Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV gồm 5 chương, 24 điều (như Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII).

Trong đó, kế thừa toàn bộ nội dung của 18 điều, bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại 6 điều của Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Nhân sự Đại hội XIV là công việc “đặc biệt hệ trọng”

Về công tác nhân sự Đại hội, hướng dẫn nêu rõ căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đồng thời Bộ Chính trị cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định. Đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV và các quy định liên quan; bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự và Tổng Bí thư, Trường Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời gắn kết chặt chẽ với phương án phân công, bố trí, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương nhiệm kỳ tới.