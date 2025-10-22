'Mong Quốc hội tiếp tục ủng hộ để TP.HCM có một thể chế tương thích với siêu đô thị' 22/10/2025 06:00

(PLO)- Đại biểu Trần Hoàng Ngân mong Quốc hội tiếp tục ủng hộ TP.HCM trong việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để TP có một thể chế tương thích với quy mô kinh tế, dân số, quản trị và quản lý nhà nước.

Kỳ họp thứ 10 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, đang diễn ra với nhiều kỳ vọng mở đường cho một nhiệm kỳ mới, góp phần đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

Đây cũng là thời điểm đang chuẩn bị cho Đại hội XIX của Đảng – đại hội mang ý nghĩa lịch sử, đặt dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của cả dân tộc.

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) khẳng định sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đáng chú ý, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng từ 8 tỉ USD năm 1986 lên trên 510 tỉ USD. GDP bình quân đầu người từ 100 USD đã tăng lên trên 5.000 USD, nằm trong nhóm thu nhập trung bình cao.

Việt Nam cũng đã tạo được môi trường kinh doanh và kinh tế vĩ mô ổn định. Cùng đó, hệ thống hạ tầng bước đầu được cải thiện, đặc biệt hệ thống thể chế kinh tế thị trường đã được hoàn thiện với việc Quốc hội thông qua nhiều bộ luật rất quan trọng.

TP.HCM là nơi có “đặc sản” sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, luôn có đóng góp về những thí điểm thể chế quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ảnh: TUẤN NGUYỄN

Trong sự phát triển đó, TP.HCM sau sáp nhập trở thành một siêu đô thị có quy mô dân số trên 14 triệu dân và quy mô kinh tế chiếm 1/4 GDP cả nước, tổng thu ngân sách trên 1/3 tổng thu ngân sách cả nước, đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, trong nhiệm kỳ vừa qua, TP.HCM là địa phương bị tổn thương nhiều nhất do đại dịch COVID-19. Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, với sự ủng hộ của Trung ương, của các bộ, ngành và đặc biệt là nhân dân cả nước, TP.HCM đã vượt qua cơn đại dịch và tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong nhiệm kỳ này.

Điều quan trọng hơn, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, TP.HCM là nơi có “đặc sản” sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, luôn có đóng góp về những thí điểm thể chế quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong đó, TP.HCM đã tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 31/2022 về phát triển TP.HCM.

TP.HCM cũng tổng kết Nghị quyết 54, đóng góp để Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Qua đó, góp phần giúp TP vượt qua được nhiều thách thức, cam go và tiếp tục tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Với những thành tựu quan trọng đó, ông Trần Hoàng Ngân mong tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục ủng hộ TP.HCM trong sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để TP có một thể chế tương thích với quy mô kinh tế, dân số, quản trị và quản lý nhà nước – nơi có địa giới hành chính rộng lớn với hơn 168 phường, xã và đặc khu.

Đại biểu đoàn TP.HCM cho rằng trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay đã xuất hiện những cụm từ bất định, bất thường, bất ổn… Do vậy, việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm sẽ góp phần xử lý tình huống thực tế được nhanh nhạy hơn.

Và với một siêu đô thị lớn như TP.HCM, nơi có quy mô kinh tế trên 123 tỉ USD, lớn hơn rất nhiều các quốc gia khác – thì điều này càng trở nên cấp thiết. Điều này sẽ giúp giải quyết các công việc một cách linh hoạt, nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất.

“Đó cũng là cách chúng ta tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có lãng phí về thời gian xử lý công việc” – đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.