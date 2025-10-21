TP.HCM lập 19 tổ công tác giám sát đảng ủy 168 phường, xã, đặc khu 21/10/2025 16:28

(PLO)- Thành ủy TP.HCM lập 19 tổ công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập Tổ Công tác giám sát việc thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW, ngày 24-7-2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh giám sát hoạt động chính quyền địa phương hai cấp vào tháng 7. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập 19 tổ công tác, giám sát Đảng ủy 168 phường, xã, đặc khu và Đảng ủy UBND TP, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP, Đảng ủy Công an TP, Đảng ủy Quân sự TP.HCM.

Tổ công tác

Tổ trưởng

Địa phương, đơn vị giám sát

1

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

- Các xã, phường: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Phú An.

- Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM.

2

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

- Các xã, phường: Thủ Đức, Bình Trưng, Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Hiệp Phước, Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, An Thới Đông, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố.

- Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

3

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

- Các xã, phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Phú Giáo, Phước Hòa, Đất Đỏ.

- Đảng ủy UBND TP.HCM.

4

Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Các xã, phường: Thới An, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Sơn.

5

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

Các xã, phường: Phước Long, Long Trường, Long Bình, Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận, Bình Cơ, Long Phước.

6

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Các xã, phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây.

7

Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

Các xã, phường: Ngãi Giao, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Châu Đức, Nghĩa Thành, Phú Mỹ, Tân Thành, Châu Pha.

8

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Các xã, phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình.

9

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

Đảng ủy các xã, phường: Tân Uyên, Vĩnh Tân, An Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Đảng ủy Quân sự TP HCM.

10

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

Các xã, phường: Tân Khánh, Tân Hiệp, Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài, Dầu Tiếng, Thanh An, Long Hòa, Minh Thạnh.

11

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM

Các xã, phường: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú Lợi.

12

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Các xã, phường: Tam Bình, Tân Hải, Long Sơn, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Nhà Bè, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

13

Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

Các xã, phường: Bình Tây, Bình Tiên, Phú Lâm, Bình Phú, Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Cát Lái, Hiệp Bình, An Khánh.

14

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Các xã, phường: Tân Phước, Lái Thiêu, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa.

15

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Các xã, phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Hòa Bình, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận.

16

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Các xã, phường: Bình Dương, Bến Cát, Long Nguyên, Tây Nam, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa.

17

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

Các xã, phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Phước Thành, An Long.

18

Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Các xã, phường: Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp.

19

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

Các xã, phường, đặc khu: Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Dĩ An, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo.



Các Tổ công tác có nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề cương hướng dẫn báo cáo của Tổ để thực hiện giám sát theo kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; làm việc trực tiếp với các tổ chức đảng được phân công phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ Công tác.

Ngoài ra, Thành ủy TP.HCM cũng ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai nội dung trên nhằm chủ động nắm tình hình toàn diện, xuyên suốt để đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những cách làm, giải pháp đột phá, sáng tạo. Từ đó, nhân rộng, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc này nhằm đảm bảo đồng bộ, thông suốt tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.