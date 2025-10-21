TP.HCM giữ vững nhóm đầu chỉ số chuyển đổi số sau sáp nhập 21/10/2025 15:30

(PLO)- TP.HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ tư trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất về chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 21-10, Bộ KH&CN công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, thực hiện theo hai nhóm đánh giá: nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và nhóm 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập).

Phương pháp này vừa phản ánh sự thay đổi về quy mô hành chính, vừa đảm bảo theo dõi sát thực tế phát triển chuyển đổi số của các địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo kết quả đánh giá, TP.HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ tư trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của “siêu đô thị” sau sáp nhập.

Trong đó, TP.HCM đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của TP.HCM trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời ghi nhận nỗ lực trong năm đầu tiên áp dụng mô hình hành chính mới sau sáp nhập.

TP.HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành trước sáp nhập.

Chỉ số DTI năm 2024 là thước đo toàn diện, được xây dựng dựa trên bảy chỉ số chính và 47 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ phát triển chuyển đổi số của các địa phương trên ba trụ cột cốt lõi là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Với thang điểm tối đa là 1.000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập, TP.HCM đều nằm trong nhóm dẫn đầu về cả ba trụ cột này.

Sở KH&CN TP.HCM khẳng định việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về chỉ số DTI cho thấy việc vận hành chính quyền số một cách hiệu quả trong bối cảnh thay đổi lớn về quy mô và địa giới hành chính.

TP.HCM xếp thứ tư trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất.

Về chính quyền số, TP.HCM đã đưa vào hoạt động các nền tảng số dùng chung thống nhất, cung cấp 1.996 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tới 1.778 dịch vụ đạt mức toàn trình, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ và hiệu quả dựa trên dữ liệu.

Về kinh tế số, lĩnh vực này đã đóng góp 22% vào GRDP của TP trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025, cho thấy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới.

Về xã hội số, 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng vững chắc để sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số. TP hiện cũng xếp hạng 30 thế giới về Blockchain, một trong những công nghệ chiến lược đang được tập trung phát triển.

TP.HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP và trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP.HCM sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm như hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đột phá về cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Điển hình như dự án Trung tâm siêu dữ liệu AI với vốn đầu tư gần 2 tỉ USD từ tập đoàn G42 (UAE), đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.