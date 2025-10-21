Không phải người ta cố ở lại làm cán bộ vì quyền lợi mà là mong được cống hiến 21/10/2025 18:42

(PLO)- Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến chế độ, chính sách với cán bộ phường, xã, những người mong được cống hiến, đóng góp nhiều hơn chứ không phải “cố ở lại làm cán bộ vì quyền lợi gì”…

Chiều 21-10, các đại biểu thảo luận tổ về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021–2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, TAND Tối cao và VKSND Tối cao.

Một chủ tịch phường phải xử lý 200 văn bản mỗi ngày

Phát biểu tại tổ, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) cho rằng, bên cạnh các chỉ số, kết quả cụ thể, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần phản ánh thêm tinh thần cống hiến, sự nỗ lực miệt mài của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

“Trong một thời gian ngắn, nhiều bí thư, chủ tịch phường, xã đã tổ chức được các hoạt động giúp gần dân hơn, sát dân hơn nhưng báo chí và các báo cáo vẫn chưa ‘đong đếm’ được sự hy sinh của họ, khi phải làm việc với cường độ rất cao”, bà Châu nói.

Theo nữ đại biểu, có cán bộ chia sẻ rằng mỗi ngày họ phải xử lý đến 200 văn bản. “Tôi không nghĩ một chủ tịch phường có thể đọc và xử lý 200 văn bản trong một ngày. Hãy thử hình dung lượng công việc, áp lực và hàm lượng lao động mà họ phải bỏ ra. Nhiều người chỉ còn biết động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ”, bà nói.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn ĐBQH TP.HCM). Ảnh: Quang Phúc

Bà Châu cũng nêu thực tế có nơi trụ sở phường quá lớn, chi phí bảo trì cao, trong khi nhiều nơi lại chật chội, thiếu điều kiện làm việc. Do đó, bà đề nghị trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, cần nhìn nhận khách quan rằng toàn hệ thống chính trị đang nỗ lực làm việc ngày đêm vì người dân, “không phải vì quyền lợi cá nhân hay vì muốn giữ chức vụ”.

“Không phải người ta cố ở lại làm cán bộ vì quyền lợi gì. Đó là sự cống hiến, là mong muốn đóng góp cho tập thể, cho địa phương”, bà nhấn mạnh.

Từ đó, đại biểu Tô Thị Bích Châu đề nghị chính phủ quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với cán bộ phường, xã, nhất là những người đã nghỉ hưu hoặc xin nghỉ để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ đủ tiêu chuẩn.

Bà cho rằng, dù Nghị định 178 về sắp xếp tổ chức đã “khép lại”, nhưng vẫn chưa được sơ kết, đánh giá đầy đủ, đặc biệt là việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ bị ảnh hưởng. “Với những người đã hy sinh quyền lợi cá nhân, đã nghỉ việc vì chủ trương sắp xếp, thì không nên để sót bất kỳ trường hợp nào chưa được chi trả chế độ”, bà nói.

Cần làm rõ mô hình quản lý trạm y tế xã trong chính quyền hai cấp

Thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho rằng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, đã tác động trực tiếp đến hoạt động của nhiều lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục và văn hóa ở cơ sở.

Theo bà Hà, trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương phải xây dựng, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã, phường. Tuy nhiên, mô hình tổ chức hiện chưa thống nhất giữa các tỉnh, thành.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Ảnh: Quang Vinh

“Tại Hà Nội, trạm y tế xã trực thuộc UBND xã, phường; trong khi ở một số địa phương khác, trạm y tế lại trực thuộc Sở Y tế. Điều này phản ánh đặc thù quản lý của từng nơi, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cần có quy định và hướng dẫn pháp luật thống nhất để bảo đảm hiệu quả hoạt động”, bà Hà nêu.

Bà đề nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, giúp các địa phương có căn cứ triển khai thống nhất.

“Nếu coi trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp công lập, thì phải làm rõ cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh ban đầu cho người dân”, bà phân tích.

Theo đại biểu Hà, đây là vấn đề vừa mang tính chuyên môn, vừa đòi hỏi năng lực tài chính và quản lý. Do đó, cần có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và Sở Y tế để các trạm y tế thực hiện tốt chức năng.

“Nếu giao cho các trạm y tế xã trực tiếp thực hiện đấu thầu, mua sắm vật tư, thuốc men, hóa chất… thì phải tăng cường năng lực chuyên môn, quản trị và tài chính cho họ. Đây là bài toán không dễ, đòi hỏi hướng dẫn cụ thể và giải pháp căn cơ từ trung ương”, bà Hà nhấn mạnh.