Ông Nguyễn Thành Trung làm Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM 23/12/2025 17:41

(PLO)- Ông Nguyễn Thành Trung được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 23-12, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự 285 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 145.800 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn Thành phố.

Chia sẻ tại đại hội, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân TP.HCM trong phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

“Quỹ Hỗ trợ nông dân với nguồn vốn trên 500 tỉ đồng trở thành điểm tựa quan trọng, giúp hàng ngàn hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết, chuỗi giá trị” - bà Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bà Bùi Thị Thơm cho rằng công tác cán bộ và phát triển hội viên còn hạn chế; một số chương trình, đề án triển khai chậm; nguồn lực cho nông nghiệp công nghệ cao chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô sản xuất nhỏ; số lượng hội viên và lao động nông nghiệp có xu hướng giảm.

Do đó, bà đề nghị Hội Nông dân TP.HCM tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới.

Đồng thời, Hội cần chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân.

Cũng tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết sau hợp nhất ba địa phương, thành phố có hơn 453.000 ha đất nông nghiệp, gấp bốn lần trước đây. Trong đó, 29.256 ha đất lúa giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2025 chiếm khoảng 1,7% GRDP.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Giai đoạn 2025-2030, Thành phố tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ bền vững hơn.

Do đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Hội Nông dân TP.HCM chủ động tham mưu Thành ủy TP.HCM, phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng thời, hội cần tổ chức thực hiện các định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Ngoài ra, hội cần phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ nông dân tiếp cận các chính sách về vốn, công nghệ và thủ tục hành chính. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh nông sản, xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy liên kết, hợp tác, tiêu thụ và phát triển nông nghiệp gắn với du lịch bền vững.

Với phương châm: “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ I đã xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 5 khâu đột phá, 5 đề án, 2 chương trình trọng tâm, 14 chỉ tiêu cụ thể, cùng 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Tại đây, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 65 đại biểu. Bầu ra 14 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sắp tới.

Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Dịp này, Đại hội đã biểu dương 27 gương Nông dân tiêu biểu TP.HCM năm 2025; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM” cho sáu cá nhân; đồng thời tuyên dương 23 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc cho công tác Hội và phong trào nông dân TP.HCM giai đoạn 2023-2025.

Đặc biệt, Hội Nông dân TP.HCM vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.