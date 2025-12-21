Ông Trương Minh Huy Vũ làm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM 21/12/2025 13:17

(PLO)- Chính thức ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Sáng 21-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố Quyết định số 2755/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP

Theo đó, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam gồm Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Thành viên Hội đồng điều hành là lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP.HCM và TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại hai thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), được điều động đến nhận công tác tại cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng quyết định biệt phái ông Nguyễn Hữu Huân, Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TP.HCM, đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM.

Với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Ông Đặng Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.