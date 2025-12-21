Chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam 21/12/2025 09:55

(PLO)- Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế

Sáng 21-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hội đồng điều hành có nhiều nhiệm vụ

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã công bố Quyết định của Thủ tướng về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình được giao làm Chủ tịch Hội đồng điều hành. Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Hội đồng có 9 chức năng, nhiệm vụ, trong đó đáng chú ý có chức năng ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Quy chế hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố quyết định của Thủ tướng thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Hội đồng cũng có có quyền hạn cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành tại hai TP; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan điều hành tại hai TP, thành lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Sau khi quyết định được công bố và Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính ra mắt, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày tóm tắt 8 Nghị định liên quan đến trung tâm này.

Thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Theo Bộ Tài chính, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế; là quyết sách nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hội nghị lần này là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế – tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt. Ảnh: BTC

Hội nghị diễn ra với ba mục tiêu chính: Công bố chính thức các văn bản quan trọng thiết lập đầy đủ khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư; Truyền tải thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, ngày 27-6, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Sau đó, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết này, trong đó, Nghị định 323/2025 quy định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị định này đã quy định mô hình tổ chức Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế gồm: Một Hội đồng điều hành và hai Cơ quan điều hành tại hai TP.

Thực hiện các chủ trương nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2755 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam gồm 3 điều quy định về thành viên, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng điều hành.