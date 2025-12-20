Công chứng viên Nguyễn Văn Hòa được bầu làm chủ tịch Hội Công chứng TP.HCM 20/12/2025 16:22

Ngày 20-12, Hội Công chứng viên TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 công chứng viên. Trong đó, công chứng viên Nguyễn Văn Hòa (Trưởng phòng Công chứng số 3) được bầu làm chủ tịch Hội Công chứng TP.HCM. Bốn phó chủ tịch gồm: công chứng viên Đỗ Thiện Căn (Trưởng phòng Công chứng số 6); công chứng viên Từ Dương Tuấn (Trưởng phòng Công chứng số 5); công chứng viên Đoàn Cao Thái (Trưởng văn phòng Công chứng Bàu Bàng); ông Lê Minh Đức (Trưởng văn phòng Công chứng Lê Minh Đức).

Công chứng viên Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Công chứng số 3, được bầu làm chủ tịch Hội Công chứng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu ra Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm 7 thành viên và Ban kiểm tra gồm 9 thành viên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, chúc mừng 15 công chứng viên đã được bầu để điều hành hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới. Sau khi sáp nhập, Hội Công chứng viên TP.HCM trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp có số lượng công chứng viên đông nhất cả nước. Thực tế này đặt ra cho Ban chấp hành nhiệm kỳ tới nhiều nhiệm vụ và thử thách.

Giám đốc Sở Tư pháp cũng đặt ra bốn nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban chấp hành mới, đó là: Thứ nhất, củng cố và mở rộng Hội phải gắn với phát triển hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ban chấp hành cần xây dựng tập thể vững mạnh, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, tăng cường đào tạo kỹ năng để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh thay mặt lãnh đạo Sở tặng hoa cho công chứng viên Ngô Minh Hồng (Chủ tịch Hội Công chứng TP.HCM hai nhiệm kỳ) về những đóng góp cho Hội trong hơn 10 năm qua. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Thứ hai, sử dụng hiệu quả chức năng phản biện xã hội, phản biện chính sách. Không chỉ dừng lại ở các chính sách liên quan đến công chứng mà cần mở rộng sang các quy định pháp luật về nội dung và hình thức.

Thứ ba, cần rút kinh nghiệm từ thực tiễn tham gia tố tụng. Hiện nay, các tổ chức hành nghề công chứng thường xuyên có các vấn đề liên quan đến cơ quan tố tụng. Thông qua các bản án, Ban chấp hành cần thống kê những sự việc phổ biến, những hành vi chưa phù hợp quy định pháp luật hoặc các quan điểm đánh giá của cơ quan tố tụng. Từ đó, sử dụng dữ liệu này như một cách phản biện xã hội để bảo vệ quyền lợi của công chứng viên và các tổ chức hành nghề, đồng thời nâng cao hình ảnh của giới công chứng.

Thứ tư là đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong điều lệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Hội cần tận dụng vị thế để tăng cường hợp tác với hội công chứng viên các nước có truyền thống công chứng lâu đời. Kênh hợp tác quốc tế cũng là một phương thức hiệu quả để hỗ trợ công tác phản biện chính sách.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, đặt kỳ trong thời gian tới Hội Công chứng viên TP.HCM sẽ là đầu tàu trong chuyển đổi số. Cụ thể là tiên phong triển khai công chứng điện tử, liên thông dữ liệu với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính công. Đây là cơ sở thực tiễn để nhân rộng mô hình ra toàn quốc, khẳng định vai trò "lá chắn" an toàn cho các giao dịch dân sự.