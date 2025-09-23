Hợp nhất Hội Công chứng viên Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng 23/09/2025 16:08

Ngày 23-9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định cho phép hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (mới).

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng được đặt tại Trung tâm hành chính tỉnh.

Theo đó, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (mới), Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (mới) trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ).

Chỉ định bà Nguyễn Thị Lê Dung, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lâm thời và chỉ định ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng - kỷ luật Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng khen thưởng - kỷ luật Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lâm thời.

Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng, Hội Công chứng viên tỉnh Bình Thuận, Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Nông (cũ) có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (mới); chấm dứt toàn bộ hoạt động, nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng (mới) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội Công chứng viên.

Sau khi được sáp nhập, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên lâm thời có trách nhiệm tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian tại Công văn số 545/HD-BTV ngày 29-7-2025 của Hiệp hội Công chứng Việt Nam về việc Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hợp nhất Hội Công chứng viên và báo cáo kết quả Đại hội theo đúng quy định.