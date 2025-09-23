Đang xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ tại Tập đoàn Tuấn Ân và Điện lực Bình Thuận 23/09/2025 10:03

(PLO)- Có 26 bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh khác nhau trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Điện lực Bình Thuận.

Sáng 23-9, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước - xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Rất đông người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2023, Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân (Long An) thống nhất với Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn là các Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng các gói thầu và chi tiền ngoài hợp đồng cho Điện lực Bình Thuận.

Theo đó, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thông đồng với các nhân viên của Tập đoàn Tuấn Ân thực hiện trái quy định về đấu thầu để trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho Điện lực Bình Thuận, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 49 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, Ân chỉ đạo đưa hối lộ cho các bị cáo tại Điện lực Bình Thuận hơn 9 tỉ đồng.

Để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, Huỳnh Tuấn Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán; đồng thời mua 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, gây thiệt hại về thuế số tiền hơn 156 tỉ đồng.

Ngày 26-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can liên quan với các tội danh đã nêu.

Có 26 bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh khác nhau trong vụ án﻿ xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Điện lực Bình Thuận.

Ngoài Huỳnh Tuấn Ân (bị cáo đầu vụ) bị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, còn có 9 bị cáo nguyên là phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng các Công ty thành viên Của Tập đoàn Tuấn Ân, bị truy tố về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

11 bị cáo là giám đốc, phó giám đốc các công ty tại Bình Dương, TP.HCM bị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Riêng nhóm bị cáo nguyên là giám đốc, cán bộ Công ty Điện lực Bình Thuận có 4 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ và 1 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự kiến vụ án sẽ được xét xử trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 26-9.