Người phụ nữ đếm tiền nhanh như máy bị phạt tù chung thân 19/09/2025 18:02

Ngày 19-9, sau bốn ngày xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Lê Thị Lại (61 tuổi, ngụ xã Hàm Mỹ, nay là xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án xác định: từ năm 2005, bà Lại làm chủ đường dây huê hụi thu hút rất nhiều người tham gia. Thời gian đầu, đường dây huê hụi của bà Lại diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, bà Lại thu, trả tiền đầy đủ nên nhiều người tin tưởng tham gia, đường dây huê hụi này ngày càng đông hơn.

Hàng trăm người đến theo dõi phiên tòa.

Từ năm 2017 trở đi, bà Lại mở nhiều đường dây huê hụi cùng một lúc nhưng lại không cân đối việc thu, trả tiền cho người chơi, dẫn đến bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán…

Tính đến thời điểm bị khởi tố, bắt giam (tháng 9-2024), bà Lại đã chiếm đoạt hơn 117 tỉ đồng của hơn 200 người.

Bị cáo Lê Thị Lại tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có những người khác tham gia trong đường dây huê hụi của bà Lại nhưng không có đơn tố cáo. Trong sổ huê hụi của bà Lại chỉ ghi tên thường gọi, không ghi họ, tên địa chỉ cụ thể và bà Lại cũng không xác định được nhân thân của họ.

Ngày 18-11-2024, cơ quan điều tra có văn bản đề nghị UBND xã Hàm Mỹ chỉ đạo đài phát thanh xã phát thông báo tìm bị hại và đài đã phát thông báo tìm bị hại liên tục trong một tuần nhưng đến nay những người tham gia trong đường dây huê hụi còn lại vẫn không đến liên hệ làm việc.

Mặc dù bà Lại có khai nhận về số tiền đã thu của những người này nhưng do không thể đối chiếu số tiền nên cơ quan điều tra không có cơ sở để xác định chính xác số tiền Lại đã chiếm đoạt của những người này. Vì vậy, không đủ căn cứ để buộc Lại chịu trách nhiệm hình sự về số tiền chiếm đoạt của những người còn lại. Quá trình truy tố, xét xử, nếu có bị hại tiếp tục tố cáo thì sẽ xem xét xử lý.

Bà Lê Thị Lại được xem là có biệt tài đếm tiền bằng tay nhanh như máy.

Theo nhiều người tham gia đường dây huê hụi này, bà Lại có khả năng đếm tiền bằng tay nhanh, chính xác như máy đếm tiền và thường ngày chỉ đi xe đạp chứ không biết đi xe máy.

Sau khi bị Công an Bình Thuận cũ ra thông báo truy tìm, đến ngày 12-1-2021, bà Lại đến cơ quan công an trình diện. Đến tháng 9-2024 bà Lại bị khởi tố, bắt tạm giam cho đến nay.

Nhiều người nghe tòa tuyên án.

Ngoài án tù chung thân, tòa còn tuyên buộc bị cáo Lê Thị Lại phải bồi thường cho 202 người bị hại tổng cộng hơn 116 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Riêng một bị hại khác không yêu cầu bồi thường hơn 700 triệu đồng đã bị bà Lại chiếm đoạt. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Lê Thị Lại chỉ mới nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đã kê biên năm thửa đất với tổng diện tích hơn 2.400 m2 của chủ đường dây huê hụi này để đảm bảo thi hành án.

Trong bốn ngày xét xử, hàng trăm người đã đến chật kín hội trường TAND tỉnh Lâm Đồng để theo dõi phiên tòa. Nhiều người cho biết đã trắng tay, thậm chí gia đình tan nát khi tham gia đường dây huê hụi lừa đảo này.