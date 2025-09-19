Sức hút từ Hàm Kiệm II và dấu ấn của cựu Bộ trưởng Nhật Bản 19/09/2025 12:17

(PLO)- Khu Công nghiệp Hàm Kiệm II với vị trí là “giao lộ vàng” đang thu hút rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (Lâm Đồng), thành viên của HZ Group, vừa tổ chức thành công chương trình giao lưu, kết nối đầu tư quy mô lớn.

Sự kiện đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, đặc biệt với sự hiện diện của ông Yasuhide Nakayama, nguyên Bộ trưởng Văn phòng Nội các, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Sự góp mặt của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như ông Nakayama không chỉ là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của giới đầu tư quốc tế, mà còn khẳng định vị thế đang lên của Khu công nghiệp Hàm Kiệm II trên bản đồ công nghiệp khu vực.

Buổi giao lưu, kết nối thu hút hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dù là khu công nghiệp cách xa TP.HCM nhưng vị trí chiến lược độc nhất vô nhị của KCN Hàm Kiệm II, được các nhà đầu tư ví như một "giao lộ vàng" nên sức hấp dẫn. Với diện tích 433 ha được quy hoạch hiện đại, khu công nghiệp này nằm sát Quốc lộ 1A và nút giao Ba Bàu, nơi kết nối trực tiếp hai tuyến cao tốc huyết mạch: Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Khu nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II đang khẩn trương xây dựng.

Ngoài ra sự hiện diện của sân bay Phan Thiết sắp hoàn thành và các cảng biển lân cận tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn, biến Hàm Kiệm II trở thành cửa ngõ chiến lược, kết nối thuận lợi giữa vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp nơi đây trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Đến nay, Hàm Kiệm II đã thu hút 17 dự án đầu tư với tổng vốn gần 186 triệu USD và 772 tỉ đồng, đạt tỉ lệ lấp đầy 31,77%; giải quyết việc làm cho khoảng 4.434 lao động.

NeoTek đang khẩn trương xây dựng nhà máy.

Đáng chú ý, Tập đoàn Neotek, một ông lớn trong ngành sản xuất phụ tùng ô tô cho Ford Mỹ, Nissan Mỹ và Ford châu Âu, đã chọn nơi đây làm điểm đến. Với dự án Nhà máy Neotek Việt Nam có vốn đầu tư 88 triệu USD, Neotek không chỉ đang trong giai đoạn xây dựng tích cực mà còn bày tỏ cam kết gắn bó lâu dài, sẵn sàng phối hợp kêu gọi các nhà đầu tư linh kiện ô tô trên toàn thế giới đến với Hàm Kiệm II.

Sự phát triển vượt bậc của Hàm Kiệm II khẳng định tầm nhìn của chủ đầu tư – HZ Group. Bà Dương Thị Kiều Anh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Tân, chia sẻ: HZ Group đã thành công trong việc biến Khu công nghiệp Hố Nai (Đồng Nai) cũ kỹ thành một biểu tượng mới, và giờ đây, Hàm Kiệm II chính là cơ hội để "một vùng đất chiến lược vươn mình, trở thành trung tâm công nghiệp - logistics mới".

Với kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và dự án khu nhà ở công nhân trị giá 5.000 tỉ đồng, HZ Group cam kết xây dựng một môi trường đầu tư bền vững, lấy niềm tin của đối tác làm nền tảng.

Cựu Bộ trưởng Nhật Bản Yasuhide Nakayama phát biểu.

Sự đồng hành của chính quyền địa phương, được khẳng định bởi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải. Riêng cựu Bộ trưởng Nhật Bản Yasuhide Nakayama cam kết về hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, mở ra cơ hội trong nhiều lĩnh vực cho các doanh nghiệp Nhật Bản, vẽ nên bức tranh tươi sáng cho tương lai.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi giao lưu.

Giữa vùng đất giao thoa của cao tốc, sân bay và cảng biển, cùng sự hiện diện của ông Yasuhide Nakayama không chỉ khẳng định sức hút quốc tế, mà còn như lời cam kết: Hàm Kiệm II sẽ là bến đỗ chiến lược và mỗi dự án khởi công đều gieo mầm cho một tương lai thịnh vượng.