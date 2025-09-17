Lâm Đồng: 410 công chức không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178 17/09/2025 11:53

(PLO)- Trong danh sách công chức, viên chức không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178 có nhiều trưởng phòng; giám đốc các trung tâm thuộc cấp sở.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo về 410 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp tỉnh không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nơi nhiều cán bộ, công chức phải đến trực tiếp để giám định sức khỏe.

Trong danh sách này, Sở Nông nghiệp và Môi trường có đến 183 trường hợp trong đó có 25 trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Sở VHTT&DL có 57 trường hợp; Sở Công thương có 35 trường hợp… Theo Sở Nội vụ, phần lớn các CBCCVC không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178 hồ sơ đều chưa đảm bảo cơ sở pháp lý theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Có một số người lao động là nhân viên tạp vụ, bảo vệ, lái xe cũng không được nghỉ theo Nghị định 178 với lý do chưa có cơ sở xác định nhân viên tạp vụ, bảo vệ, lái xe đang dôi dư và trụ sở chưa bàn giao cho cấp có thẩm quyền.

Được biết, trong danh sách này có 26 trường hợp CBCCVC đã thực hiện giám định sức khỏe nhưng hồ sơ không đạt. Tuy nhiên, một số người cư trú tại Bình Thuận và Đắk Nông cũ cho rằng ở hai địa phương trên có tổ giám định y khoa nhưng không tổ chức thực hiện mà lại yêu cầu họ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để thực hiện.

Ngoài ra, các y bác sĩ trong hội đồng giám định y khoa cũng không linh động áp dụng chuyển đổi số khi chỉ cần xem hồ sơ từ xa là biết trường hợp nào đủ điều kiện, trường hợp nào không đủ để giúp CBCCVC, người lao động bớt tốn kém tiền đi lại, ăn ở, nộp tiền làm các thủ tục giám định.

Cách làm này vừa minh bạch, vừa tiết kiệm chi phí cho người lao động, phù hợp chủ trương cải cách hành chính và chuyển đổi số của Chính phủ. Đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy số hóa thủ tục không chỉ là một xu hướng mà là một yêu cầu cấp thiết.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay tổng số CBCCVC, người lao động của tỉnh đã có quyết định nghỉ công tác 3.239 người, trong đó đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách khi nghỉ công tác theo quy định 2.310 người, với tổng số tiền đã chi trả: 2.324 tỉ đồng.