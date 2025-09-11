Từ 'hồ sơ không hẹn' đến 'AI hành chính': Dấu ấn cải cách của Lâm Đồng 11/09/2025 10:02

(PLO)- Sau hơn hai tháng sáp nhập, nhiều mô hình cải cách hành chính hay đã và đang được áp dụng tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu tiên sau hơn hai tháng sáp nhập tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh đã giới thiệu những mô hình, sáng tạo về cải cách hành chính minh chứng cho quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện và hiệu quả, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Đoàn viên thanh niên giúp người lớn tuổi làm thủ tục trong nỗ lực cải cách hành chính ở xã Hòa Thắng. Ảnh: PN

Năm mô hình nâng tầm trải nghiệm hành chính số

Theo đó, năm mô hình cải cách hành chính nổi bật đã được UBND tỉnh triển khai thí điểm từ ngày 26-8-2025, gồm: Công khai thủ tục hành chính số: 100% thủ tục hành chính được gắn mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu trên thiết bị thông minh hoặc máy tra cứu thông tin; hồ sơ giấy một lần: Người dân, nhất là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, chỉ cần nộp hồ sơ một lần duy nhất và sẽ được hỗ trợ nhập liệu từ dữ liệu căn cước công dân, giảm thiểu thời gian và chi phí.

Những mô hình cải cách hành chính hay đã giúp chính quyền gần dân hơn.

Mô hình thứ ba là Hồ sơ không bản giấy: Hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, giúp người dân quen dần với dịch vụ công số. Tiếp theo Hồ sơ không hẹn khi những thủ tục đơn giản được giải quyết ngay trong ngày, giảm bớt chờ đợi, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, hộ tịch.

Sức sống từ cơ sở: Sáng kiến lan tỏa từ các xã, phường

Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, nhiều xã, phường trên địa bàn Lâm Đồng đã sáng tạo những mô hình cải cách hành chính riêng, gần gũi và thiết thực với đời sống người dân.

Cụ thể, mô hình chứng thực chữ ký lưu động tại xã Nam Đà, cán bộ đến tận nhà người cao tuổi, người yếu thế để chứng thực, không để ai phải vất vả đi lại.

Tại xã Quảng Sơn có ngày thứ bảy giải quyết thủ tục tại Nhà văn hóa thôn khi chính quyền đem dịch vụ công về tận nơi bà con sinh hoạt. Hay đó là Tổ công tác lưu động tại Tà Hine, Tà Năng, Cát Tiên 3, cán bộ chủ động đến tận thôn, vùng sâu vùng xa, vừa tiếp nhận hồ sơ, vừa hướng dẫn thanh toán không tiền mặt, cài đặt ứng dụng số, thậm chí tư vấn pháp lý cho bà con.

Không còn là bộ máy quản lý khô cứng, chính quyền đã và đang đồng hành, lắng nghe, phục vụ tận tâm.

Hay Ứng dụng AI trong xử lý thủ tục hành chính tại xã Tà Năng, nơi hơn 80% cán bộ đã thành thạo công cụ trí tuệ nhân tạo để soạn thảo văn bản, tra cứu pháp lý và hỗ trợ dân.

Điều đáng ghi nhận là UBND phường Phú Thủy đã chủ động hỗ trợ người dân nộp hồ sơ lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh, hạn chế người dân phải đi lại. Kết quả đã hỗ trợ cho rất nhiều người dân tại các xã Bắc Bình, xã Tuyên Quang, xã Hàm Thuận Bắc, phường Mũi Né, phường Hàm Thắng…

Cùng với đó là mô hình Lắng nghe người dân nói ở Phường 1 Bảo Lộc hay Cán bộ đồng hành cùng dân tại phường Cam Ly Đà Lạt những mô hình gắn kết chính quyền với người dân bằng sự đồng hành, sẻ chia.

Đại diện Sở Nội vụ cung cấp thông tin về những mô hình cải cách hành chính hay, sáng tạo.

Tất cả những mô hình ấy đã và đang làm nên một diện mạo mới cho nền hành chính Lâm Đồng: Không còn là bộ máy quản lý khô cứng, mà là chính quyền đồng hành, lắng nghe và phục vụ tận tâm.

Lâm Đồng đang viết nên một chương mới của hành chính phục vụ, kiến tạo một ngôi nhà hành chính thân thiện, nơi mọi người dân đều cảm thấy được lắng nghe, được phục vụ và được đồng hành, để mỗi nụ cười hài lòng là một dấu son trên hành trình phát triển.