Lâm Đồng: Sạt lở nghiêm trọng, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp 10/09/2025 17:31

(PLO)- Mưa lớn tại tỉnh Lâm Đồng gây ngập lụt nhiều nơi trong đó, Đông Gia Nghĩa bị sạt lở đất, nhiều hộ dân buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Chiều 10-9, UBND phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, yêu cầu các hộ dân trong khu vực sạt lở tại tổ dân phố 6, phường Đông Gia Nghĩa phải di dời, không được ở trong nhà.

Khu vực sạt lở đất tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh VLT.

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại khu vực tổ dân phố 6. Khu vực sạt lở đất cách đường dân sinh chỉ khoảng 50m.

Tối 9-9, diện tích đất đá sạt trượt tại khu vực trên là khoảng 1000m2, khối lượng đất khoảng 900m3 bị sạt xuống. Ngoài ra, đất còn chảy xuống bên dưới vùi lấp 1 căn nhà gỗ khoảng 25m2 và chảy tràn qua móng nhà các hộ dân.

Chính quyền địa phương giăng dây, cắm biển cảnh báo. Ảnh VLT.

Hiện tại còn có một khối lượng đất lớn có nguy cơ cao sẽ tiếp tục bị sạt trượt nếu có mưa kéo dài.

Qua quá trình rà soát, chính quyền phường Đông Gia Nghĩa xác định diện tích đất trên là của 4 hộ gia đình với tổng cộng 13 nhân khẩu.

Xe máy bị cuốn trôi tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh cắt từ clip.

Hiện UBND phường Đông Gia Nghĩa đã yêu cầu bốn hộ dân nêu trên không được ở trong nhà và có phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngập nặng.

Cũng trong ngày 10-9 tại trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mưa rất to và gây ngập lụt nghiêm trọng trên các tuyến đường Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Tô Ngọc Vân, cuốn trôi cả xe máy; ngập cả ôtô.