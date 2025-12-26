TP.HCM đề xuất mời luật sư trong các dự án đầu tư công và kiện tụng 26/12/2025 15:33

(PLO)- TP.HCM đề xuất chính sách khuyến khích, thu hút và phát huy vai trò của luật sư trong việc tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 26-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đã trình bày tờ trình về chính sách thu hút, phát huy vai trò của luật sư đến năm 2030.

Theo đó, TP.HCM muốn thu hút luật sư tham gia từ giai đoạn sớm, đặc biệt là giai đoạn tiền tố tụng trước khi tòa án thụ lý các vụ án dân sự mà chính quyền là bên khởi kiện hoặc bị kiện.

Chính sách này nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguồn tài chính khi tranh chấp được xử lý bằng thương lượng, hòa giải nhưng chưa khởi kiện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trình bày tờ trình đề xuất chính sách khuyến khích, thu hút, phát huy vai trò của luật sư. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM đề xuất chi hỗ trợ cho đội ngũ luật sư tham gia việc công theo sáu nhóm nội dung trọng tâm.

Cụ thể, mức hỗ trợ tham gia xây dựng, góp ý, phản biện và thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND TP ban hành là 1,5 triệu đồng/dự thảo.

Đối với việc tư vấn giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài hoặc các vụ kiện hành chính, mức hỗ trợ là 10 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Mức hỗ trợ 10 tháng lương cơ sở/vụ việc cũng được áp dụng cho giai đoạn tiền tố tụng đối với các vụ án dân sự mà UBND TP hoặc các cơ quan trực thuộc là một bên đương sự.

Đặc biệt, luật sư tư vấn pháp lý cho các cơ quan công quyền thực hiện các dự án đầu tư công hoặc thực hiện các gói thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt theo Luật Đấu thầu sẽ nhận mức hỗ trợ 20 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Riêng các trường hợp tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ lên đến 30 tháng lương cơ sở/vụ việc.

Thống kê giai đoạn 2021-2024 cho thấy, trung bình mỗi năm TP.HCM ban hành 185 văn bản quy phạm pháp luật. Đây là cơ sở để tính toán kinh phí hỗ trợ chuyên gia theo mô hình thuê khoán.

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương chi trả, không dùng vốn trung ương. Chính sách áp dụng cho các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.