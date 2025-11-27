Diễn tiến mới vụ tòa ra văn bản không cho luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam 27/11/2025 14:36

(PLO)- TAND khu vực 1- Lâm Đồng đã tạm ngừng phiên tòa xét xử vụ án và cho biết luật sư nào muốn gặp bị cáo thì gửi đơn tới tòa.

Ngày 27-11, TAND khu vực 1 tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo là Võ Quang Hưng.

Trước đó trong quá trình chuẩn bị xét xử, tòa từng có văn bản không chấp thuận cho luật sư gặp bị cáo "do tính chất của vụ án và để vụ án được xem xét, giải quyết một cách khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm tránh oan sai cũng như không bỏ lọt tội phạm". Tình tiết này khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trụ sở TAND khu vực 1-Lâm Đồng.

Nguồn tin của PLO cho biết, việc tạm hoãn xét xử vụ án này là để xem xét có chấp thuận cho luật sư Bùi Việt Anh (Đoàn luật sư Hà Nội, người bào chữa cho bị cáo Hưng) làm thủ tục gặp bị cáo Võ Quang Hưng hay không. Dự kiến vụ án sẽ đưa ra xét xử vào ngày 5-12 tới.

Trao đổi với PV, Luật sư Bùi Việt Anh cũng cho biết: tại phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo có đồng ý cho ba luật sư bào chữa hay không (trong đó có luật sư Việt Anh - PV). Bị cáo trả lời đồng ý.

Chủ tọa hỏi tiếp rằng trong quá trình điều tra, bị cáo có làm việc với luật sư Việt Anh chưa thì bị cáo trả lời "chưa".

"Sau đó, HĐXX hội ý rồi thông báo tạm ngừng phiên tòa, dự kiến mở lại vào ngày 5-12 tới. Luật sư nào muốn gặp bị cáo thì làm đơn gửi tòa, tòa sẽ xem xét", Luật sư Bùi Việt Anh nói.

Theo hồ sơ, Võ Quang Hưng quen biết với chị Nguyễn Thị Nguyệt và anh Nguyễn Bá Lương từ năm 2021.

Ngày 3-2-2024, Hưng cần tiền để kinh doanh nên đã mượn vợ chồng chị Nguyệt và anh Lương 700 triệu đồng, không tính lãi suất.

Hưng viết giấy mượn tiền, hẹn đến ngày 18-3-2024 sẽ trả đủ, nếu không trả Hưng tự nguyện bàn giao căn chung cư tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó, Hưng kinh doanh không thuận lợi, không có tiền để trả nợ nên đã ngắt liên lạc với vợ chồng anh Lương.

Đến ngày 1-7-2024, Hưng lái xe ra khỏi chung cư thì gặp anh Lương. Khi được hỏi về số tiền nợ, Hưng nói không có tiền và đồng ý về nhà anh Lương giải quyết.

Tại đây, theo đề nghị của anh Lương, Hưng đã bán xe ôtô của mình cho chị Nguyệt với giá 200 triệu đồng để trừ tiền nợ. Hưng viết giấy bán xe, bàn giao xe, chìa khóa, giấy tờ cho chị Nguyệt và hẹn ngày 2-7-2024 đi công chứng giấy tờ. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, Hưng không đi công chứng giấy tờ.

Đến tối 5-7-2024, nghĩ việc bán xe với giá rẻ hơn mong muốn và Hưng còn giữ chìa khóa sơ-cua, biết rõ nơi đậu xe nên Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe.

Hưng liền đến chỗ chị Nguyệt đậu chiếc xe, dùng chìa khóa sơ cua mở khóa cửa xe và lái xe đến đậu nhờ ở nhà một người bạn. Sau đó, Hưng đến Đắk Lắk để làm việc, cắt liên lạc với anh Lương, chị Nguyệt.

Đến ngày 3-9-2024, Hưng về lại thành phố Đà Lạt thì được cơ quan công an mời về làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử, ngày 14-11, TAND khu vực 1 – Lâm Đồng nhận được thông báo của Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc luật sư Bùi Việt Anh - người bào chữa cho bị cáo Võ Quang Hưng đề nghị được làm việc với bị cáo trong trại tạm giam.

Ngày 17-11, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng có ý kiến không chấp nhận cho luật sư gặp bị cáo như đã nêu trên.