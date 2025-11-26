Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo kết quả kỳ họp lần thứ nhất 26/11/2025 17:31

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp lần thứ nhất để xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đảng viên liên quan.

Ngày 26-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phát đi thông báo kết quả kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng ra thông báo kỳ họp lần nhất.

Theo đó UBKT Tỉnh ủy khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với bà Đinh Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Qua xem xét, bà Đinh Thị Hạnh có khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu bà Hạnh rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tại kỳ họp, UBKT tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến dự thảo quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.