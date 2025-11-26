Ông Phan Thế Hanh làm Phó Ban Nội chính tỉnh Lâm Đồng 26/11/2025 12:53

(PLO)- Ông Phan Thế Hanh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 26-11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng bổ nhiệm ông Phan Thế Hanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 26-9-2023, ông Phan Thế Hanh, Trưởng phòng Kiểm toán Nhà nước, thuộc Kiểm toán Nhà nước được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Phan Thế Hanh tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 27-10, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, công tác cán bộ trong đó có việc xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phan Thế Hanh.