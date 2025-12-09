Liên hoan phim Ấn Độ diễn ra tại Phú Thọ 09/12/2025 16:33

(PLO)- Liên hoan phim Ấn Độ trình chiếu tại tỉnh Phú Thọ diễn ra trong 3 ngày, từ 3 đến 6-12, công chiếu 4 bộ phim “Tiếng gầm tự do”, “Sống chỉ một lần”, “Tiếng Anh tiếng Em” và “Nữ đô vật”.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố, trở thành đối tác chiến lược toàn diện, mang lại nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân.

Tối 3-12, tại Rạp Chiếu phim Hòa Phong, tỉnh Phú Thọ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ năm 2025.

Dự khai mạc Liên hoan phim về phía Đại sứ quán Ấn độ có Tiến sĩ Monica Sharma - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sawami Vivekananda.

Các đại biểu tham dự liên hoan phim. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Về phía tỉnh Phú Thọ có đại diện lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hơn 300 cán bộ, sinh viên, người dân trên địa bàn phường Việt Trì.

Liên hoan phim Ấn Độ là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đó là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác quan trọng, trong đó có Ấn Độ. Qua đó, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung cũng như giữa Nhân dân tỉnh Phú Thọ với Nhân dân Ấn Độ nói riêng. Liên hoan phim còn là cầu nối văn hóa đặc sắc giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ.

Liên hoan phim Ấn Độ được trình chiếu tại Rạp Chiếu phim Hòa Phong từ ngày 3 đến 6-12 với 4 tác phẩm điện ảnh do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cung cấp gồm: “Tiếng gầm tự do”; “Sống chỉ một lần”; “Tiếng Anh tiếng Em” và “Nữ đô vật”.

Các đại biểu và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên theo dõi phim “Tiếng gầm tự do”. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ - mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, luôn coi trọng và mở rộng giao lưu quốc tế. Việc tổ chức Liên hoan phim Ấn Độ là minh chứng sinh động cho sự quan tâm đó.

Thông qua những tác phẩm điện ảnh giàu bản sắc, sâu sắc về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Ấn Độ, Liên hoan phim sẽ góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân tỉnh Phú Thọ hiểu thêm về vẻ đẹp đất nước Ấn Độ - một nền văn minh lớn của nhân loại; đồng thời, cảm nhận rõ hơn những giá trị nhân văn, tinh thần lạc quan, sự đa dạng văn hóa đặc trưng của điện ảnh Ấn Độ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Liên hoan phim lần này sẽ mang đến cho công chúng tỉnh Phú Thọ những trải nghiệm nghệ thuật phong phú và ấn tượng sâu sắc.

Trước đó, vào hồi tháng 9-2025, Trung tâm Văn hóa thông tin - Điện ảnh cũng tổ chức khai mạc Tuần phim chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Rạp chiếu phim Hòa Phong. Đông đảo cán bộ, đảng viên, CCB và học sinh- sinh viên Trường Cao đẳng Y- Dược Phú Thọ tới dự và xem phim.

Tuần phim diễn ra từ ngày 29-9 đến ngày 5-10 với nhiều bộ phim tài liệu, phim truyện Việt Nam đặc sắc về Bác Hồ, sự kiện cách mạng, chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng được chiếu tại Rạp chiếu phim Hòa Phong và chiếu lưu động tại cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, Rạp chiếu phim Hòa Phong đã khởi chiếu phóng sự: Phú Thọ - chung một niềm tin tiến tới Đại hội Đảng; phim tài liệu: Xây dựng Đảng theo di chúc Bác Hồ và phim truyện Nhà tiên tri.

Những tác phẩm điện ảnh giới thiệu trong tuần phim mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha ông, đồng thời ghi nhận, khẳng định những giá trị, thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua.