Du lịch Phú Thọ hướng tới 2030 là điểm đến văn hóa, nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc 23/11/2025 08:59

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,7 triệu lượt khách, trong đó 7,3 triệu khách lưu trú, hơn 1 triệu khách quốc tế; doanh thu khoảng 24.000 tỷ đồng, công suất buồng trên 40%. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung phát triển trục du lịch văn hóa - tâm linh theo truyền thuyết Tứ bất tử, cùng hành lang xanh Tam Đảo - Đền Hùng - Kim Bôi - Mai Châu, kết nối du lịch cội nguồn với sinh thái và nghỉ dưỡng.

Đồng thời nâng cấp hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, phát triển các khu du lịch quốc gia; mở rộng du lịch cộng đồng, MICE và đường thủy.

Hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PV

Điểm sáng Thanh Thuỷ

Thanh Thủy hiện là điểm sáng của du lịch Phú Thọ. Những dịp cuối tuần, khu vực này đón lượng lớn khách đổ về, nhất là chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ chọn phòng tắm khoáng riêng, trong khi khách lớn tuổi ưa chuộng dịch vụ trị liệu và xông hơi công nghệ cao.

Trong bức tranh du lịch của tỉnh, Thanh Thủy được xác định là khu vực trọng điểm về nghỉ dưỡng khoáng nóng. Lynntimes Thanh Thủy nổi lên nhờ nằm trên một trong tứ đại mỏ khoáng nóng miền Bắc, có nhiệt độ 37-53 độ C, không mùi, không vị, được đánh giá có chất lượng tương đương khoáng nóng dưới chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản.

Chị Nguyễn Thu Thủy (Hà Nội) ấn tượng với khu nghỉ dưỡng có hệ thống tắm khoáng, xông hơi, trị liệu công nghệ cao với thiết kế hài hòa giữa hiện đại và cảnh quan bản địa. Bên cạnh đó, khoảng cách hơn một giờ lái xe từ Hà Nội giúp Thanh Thủy trở thành lựa chọn thuận tiện cho kỳ nghỉ cuối tuần.

Lynntimes Thanh Thuỷ nằm trên một trong tứ đại mỏ khoáng nóng nổi tiếng miền Bắc. Ảnh: PV

Đại diện Lynntimes cho biết trong 9 tháng năm 2025, khu đón gần 300 ngàn lượt khách, trong đó 5% khách quốc tế, chủ yếu từ Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Nga; khách Nhật và Hàn tăng trưởng nhanh nhất. Du khách thường lưu trú 2 ngày 1 đêm và đang có xu hướng kéo dài sang 3 ngày 2 đêm.

Các dịch vụ tắm khoáng và xông hơi công nghệ cao được yêu thích nhất. Tỷ lệ khách quay lại đạt 80%. Đơn vị mong muốn đồng hành sâu hơn với địa phương trong quảng bá, tổ chức sự kiện văn hóa - du lịch và khai thác bền vững nguồn khoáng nóng.

Ông Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, cho biết lợi thế lớn nhất của địa phương là nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm, tốt cho sức khỏe. Đây là “tài nguyên bản sắc” tạo nên sự khác biệt của du lịch Thanh Thủy.

"Chúng tôi chú trọng phát triển du lịch xanh, đảm bảo hài hòa giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông, cảnh quan và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ du lịch. Mục tiêu là xây dựng Thanh Thủy thành điểm đến xanh hiện đại, văn minh và thân thiện", Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy nói.

Trong giai đoạn tới, xã ưu tiên phát triển hệ sinh thái du lịch khoáng nóng; đẩy mạnh sản phẩm nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch trải nghiệm văn hóa - tâm linh - nông nghiệp; tăng cường quảng bá, ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp. Mục tiêu chung là đưa Thanh Thuỷ trở thành một trong những vùng nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc, đóng góp vào thương hiệu du lịch Phú Thọ.

Điểm đến văn hóa, nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc

Theo bà Vũ Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, từ những kết quả đạt được, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, hướng tới trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc gia và quốc tế, đồng thời là trung tâm du lịch - dịch vụ của vùng, đặc biệt là du lịch về cội nguồn dân tộc Việt Nam. Phương châm hành động là “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”.

Tương lai, tỉnh sẽ phát triển đa dạng các loại hình du lịch: văn hóa - tâm linh - lịch sử, sinh thái - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe, thể thao, du lịch cộng đồng và khám phá tự nhiên. Tỉnh đặt mục tiêu hình thành chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch cấp vùng và quốc gia. Khai thác mạnh mẽ thế mạnh tại các khu du lịch quốc gia, trọng điểm nhằm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Tỉnh triển khai du lịch xanh gắn với kinh tế nông nghiệp và văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống như chè Long Cốc, rượu cần Mường, thổ cẩm Mai Châu, gốm Hương Canh, mộc Thanh Lãng, nón Gia Thanh…

Qua đó hình thành mạng lưới hàng trăm hộ dân tham gia và lan tỏa ý thức bảo tồn di sản. Phú Thọ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công trình du lịch theo tiêu chí xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, hạn chế rác thải nhựa và duy trì phong trào “Du lịch xanh - sạch - thân thiện Đất Tổ”.

Cùng với khai thác tài nguyên sẵn có, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng và tăng cường liên kết vùng; phát triển các khu du lịch quốc gia như Tây Thiên - Tam Đảo II, Đại Lải - Ngọc Thanh, Hồ Hòa Bình; mở rộng du lịch cộng đồng, MICE và đường thủy sông Đà - sông Lô để mở rộng thị trường.

Một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch ở Phú Thọ. Ảnh: PV

Mỗi năm Phú Thọ tổ chức 6 lớp bồi dưỡng với hơn 300 học viên nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ, ngoại ngữ và truyền thông chính sách. Mục tiêu đặt ra là 100% xã, phường có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và mỗi đơn vị hành chính có trang thông tin điện tử, hướng tới hệ sinh thái truyền thông du lịch số hóa.

Tỉnh cũng phát triển du lịch có trách nhiệm, gắn bảo tồn di sản với bảo vệ môi trường và sinh kế người dân. Mô hình du lịch sinh thái ở Xuân Sơn, cộng đồng Mường ở Tân Sơn và du lịch nông nghiệp tại Thanh Ba cho thấy hướng đi “phát triển nhưng không đánh đổi môi trường”.