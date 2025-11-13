Phú Thọ mở đợt kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 13/11/2025 18:16

(PLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026, tập trung kiểm soát thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 8766 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết quý I-2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Lực lượng quản lý thị trường Phú Thọ tăng cường kiểm tra địa bàn. Ảnh: QLTT Phú Thọ

Nội dung kiểm tra gồm: Giấy phép và điều kiện kinh doanh; việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; chất lượng, định lượng, đóng gói sản phẩm; các hành vi gian lận về đo lường, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không qua kiểm dịch theo quy định.

Các lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, khai báo sai về số lượng, chủng loại hàng, mã số thuế, gian lận về định mức nguyên phụ liệu, chuyển giá, trốn thuế…

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa và các phương tiện vận chuyển có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh trên mạng internet, sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Chợ Tốt và các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, Youtube - nơi tiềm ẩn nguy cơ buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, không thực hiện các hành vi gian lận thương mại.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, Ban chỉ đạo 389 cấp phường, xã triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện kế hoạch; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.