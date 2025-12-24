Thu hồi hơn 6.000 tỉ đồng tiền thuế nhờ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh 24/12/2025 18:32

(PLO)- Năm 2025, ngành Thuế đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tính đến 14-12, tổng số thu do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 2,15 triệu tỉ đồng, vượt 25% dự toán.

Chiều 24-12, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thuế và Tổng kết chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Thuế TP. HCM thu ngân sách vượt dự toán

Theo đó, tính đến ngày 14-12, tổng số thu do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 2,15 triệu tỉ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Đây là những dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực bền bỉ và quyết liệt của toàn ngành thuế.

Ước tính đến hết ngày 31-12, số thu do cơ quan thuế quản lý sẽ đạt gần 2,237 triệu tỉ đồng, vượt 30,1% dự toán, tăng 27,6% so với năm 2024. Đáng chú ý, cả 34/34 địa phương đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Đây cũng là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỉ đồng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô nguồn thu. Trong đó, Hà Nội đạt 631 nghìn tỉ đồng, vượt 32,1% dự toán; TP.HCM đạt 606 nghìn tỉ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2025. Ảnh: MINH TRÚC

Tính cả giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,754 triệu tỉ đồng; riêng số thu do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này ước đạt trên 8,4 triệu tỉ đồng.

Trong đó, có 2 địa phương đạt mức thu trên 2 triệu tỉ đồng là Hà Nội và TP. HCM; 8 địa phương có số thu trên 200 nghìn tỉ đồng.

Đáng chú ý, riêng năm 2025, ngành thuế thu hồi được 65.010 tỉ đồng tiền nợ thuế, tăng 3,3% so với năm 2024.

Biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét khi cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với các cá nhân và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Kết quả thu hồi được hơn 6 nghìn tỉ đồng từ hơn 10.000 người.

Song song với đó, năm 2025, cơ quan thuế đã thực hiện khoảng 2.185 quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn, với số thuế truy hoàn và tiền phạt lên tới 569 tỉ đồng.

Hơn 18.300 hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Hơn 18.300 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán đã tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời hạn; trên 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận đầy đủ thông tin và sẵn sàng thực hiện kê khai thuế từ ngày 1-1-2026.

Đây là những kết quả nổi bật của chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, được Cục Thuế thông tin tại Hội nghị.

Theo Cục Thuế, triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã có văn bản gửi Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã sẵn sàng thực hiện kê khai thuế. Ảnh: MINH TRÚC

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế các cấp đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ để hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ quy định, quy trình thực hiện.

Ngành thuế cũng thiết lập đường dây nóng trực 24/7 để giải đáp vướng mắc, đồng thời vận động các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ miễn phí hoặc giảm giá phần mềm cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.

Song song với đó, tập trung phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hệ thống quản lý điện tử, bảo đảm các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế được thực hiện trên điện tử.

Cục Thuế cũng triển khai Cổng trải nghiệm dành riêng cho hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế thao tác thử, làm quen với hệ thống trước khi chính thức áp dụng.