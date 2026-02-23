Chủ tịch Đà Nẵng mong doanh nghiệp 'phi nhanh như ngựa' trong năm Bính Ngọ 23/02/2026 17:48

(PLO)- Chủ tịch Đà Nẵng mong muốn doanh nghiệp sẽ "phi nhanh như ngựa" trong năm mới Bính Ngọ để hoàn thành sớm nhất các chỉ tiêu đề ra.

Chiều 23-2, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ.

Theo ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung, FPT có mặt tại Đà Nẵng từ năm 2004, hiện thuộc top đầu các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn đối với TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bìa phải hàng đầu) tham quan tòa nhà làm việc của Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung. Ảnh: TẤN VIỆT

Ở mảng giáo dục, FPT hiện đang đào tạo 18.000 học sinh - sinh viên các cấp tại Đà Nẵng. Mảng viễn thông của FPT cũng phủ sóng hạ tầng hầu hết phường, xã trên địa bàn TP, chiếm thị phần khoảng 30%.

Đại diện FPT bày tỏ mong muốn TP Đà Nẵng tiếp tục có thêm những cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Đức Ấn đánh giá FPT là một trong những doanh nghiệp về công nghệ hàng đầu của Việt Nam. FPT đã chọn Đà Nẵng là một trong những điểm kinh doanh quan trọng của tập đoàn, đóng góp nổi bật cho ngân sách TP.

Ông Phạm Đức Ấn tặng hoa, quà đầu xuân cho Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Ấn, Đà Nẵng đang phát triển tập trung vào đổi mới sáng tạo, lấy khoa học- công nghệ làm định hướng và hoạt động của FPT rất phù hợp với TP. Thời gian tới TP sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ nói chung phát triển, trong đó có FPT là một trong những đơn vị tiên phong.

Đà Nẵng mong muốn FPT tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa để phát triển, vì Đà Nẵng sẽ trở thành một trung tâm, một cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước. Lĩnh vực phát triển mang tính chiến lược của Đà Nẵng rất phù hợp với hoạt động của FPT.

Đà Nẵng sẽ có những giải pháp tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo; khuyến khích những nhân sự kể cả đào tạo và nhân sự thu hút bên ngoài về làm việc với TP.

“Bước sang năm mới, mong FPT tích lũy thêm năng lượng, nhiệt huyết, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã giao cho từng đơn vị của tập đoàn. Năm Bính Ngọ cố gắng phi nhanh, đạt được kết quả sớm nhất”- ông Ấn nói.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Đức Ấn cũng đến thăm Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Mặt trời.