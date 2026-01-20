Chọn vị trí trung tâm hành chính Đà Nẵng thế nào cho tầm nhìn 100 năm? 20/01/2026 13:39

(PLO)- Ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng cho rằng ý tưởng về một đô thị trung tâm hành chính là hoàn toàn phù hợp.

Ngày 20-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn nhiệm vụ quy hoạch chung TP đến năm 2045, tầm nhìn 2075.

Hội thảo tham vấn nhiệm vụ quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn 2075. Ảnh: TẤN VIỆT

Đô thị đa cực, đa trung tâm

Phát biểu tại hội thảo, ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng cho rằng, quy hoạch chung TP phải bổ sung nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về úng ngập, tắc nghẽn giao thông, sạt lở.

Ở miền núi Đà Nẵng phải tổ chức lại những điểm dân cư nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tái cấu trúc đô thị phố cũ, phố cổ, phố mới. Cần đưa vào mô hình làng trong phố, phố trong làng theo nội dung Kết luận 219 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo ông Hùng, nên phân chia Đà Nẵng thành hai vùng, vùng đông là đồng bằng ven biển, vùng tây là trung du, miền núi. Tiếp cận như vậy sẽ rõ nét hơn, nếu không thì cứ Đà Nẵng cũ, Quảng Nam cũ rất nhập nhằng.

Vị này nhấn mạnh, hướng tiếp cận cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm là phù hợp, nhưng cụ thể hơn là cực gì, trung tâm nào? Như cực trung tâm hành chính, chọn vị trí trung tâm hành chính thế nào để phù hợp với tầm nhìn 50 - 100 năm.

“Trung tâm hành chính không chỉ đơn thuần là trụ sở làm việc, nơi làm việc của bộ máy hành chính mà phải tiếp cận như một đô thị hành chính. Kinh nghiệm từ Malaysia khi chuyển dịch trung tâm hành chính năm 1995 rất thành công. Với không gian Đà Nẵng mới thì việc tiếp cận và ý tưởng về một đô thị hành chính là hoàn toàn phù hợp”, ông Hùng nói.

Ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ có cực tài chính, dịch vụ chất lượng cao ở khu vực trung tâm TP hiện hữu. Cực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao ở Hòa Vang, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, trong đó có làng đại học. Cực logistics, cảng biển, công nghiệp hậu cần sẽ phù hợp với cảng Liên Chiểu, cảng Kỳ Hà và hành lang kết nối Tây Nguyên.

Cực du lịch sinh thái, văn hóa biển từ Sơn Trà kéo dài đến Hội An, Thăng Bình. Cực đô thị vệ tinh là các đô thị ở và dịch vụ xã hội, phù hợp với những khu vực giáp ranh, đô thị mới hình thành.

“Trong đồ án quy hoạch lần này nên quan tâm đến những khu vực phát triển đô thị mà Đà Nẵng cũ và Quảng Nam cũ đã định hướng như Hòa Vang, Tam Kỳ”, ông Hùng cho hay.

Thu hút giới tinh hoa toàn cầu

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một, chỉ đến một lần và nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì cơ hội sẽ biến mất.

Đà Nẵng phải sắp xếp lại không gian phát triển đô thị, định hình và xác định được thế mạnh của từng dải đất. TP có chất lượng môi trường sống rất tốt, có thể trở thành đô thị quốc tế thu hút giới tinh hoa toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Bình cho hay, Đà Nẵng đang thu hút một cộng đồng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc rất nhiều. Những người này chọn Đà Nẵng để ở từ 3 – 6 tháng và làm việc online, ở đâu có môi trường sống tốt thì họ đến.

“Đây chính là nguồn thu FDI trực tiếp và sạch. Năm 2025, Đà Nẵng thu hút 6,3 triệu lượt khách quốc tế và đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn nữa. Chi tiêu của người nước ngoài nếu nhân lên bằng ngoại tệ chính là FDI sạch, là thế mạnh của Đà Nẵng”, ông Bình nhấn mạnh.