Đà Nẵng nghiên cứu quy hoạch khu đô thị trung tâm hành chính 17/01/2026 09:46

(PLO)- Lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch một số khu vực là khu đô thị trung tâm hành chính theo định hướng phát triển lâu dài.

Ngày 17-1, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng An về quy hoạch phát triển đô thị mới tại xã Thăng An.

Theo đó, ngày 7-1, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Thăng An để nghe báo cáo khu vực dự kiến phát triển đô thị mới tại xã.

Đây là một trong những khu đô thị mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũ đã kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng thời đã được định hướng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một góc đô thị Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch chung TP đến năm 2045, tầm nhìn 2075.

Trong đó, lưu ý nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch một số khu vực là khu đô thị trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển lâu dài của TP.

Rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổng thể của TP, nhất là quy hoạch một số khu vực động lực phát triển đô thị để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với đó là quy hoạch các khu vực nghĩa trang gắn với các dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn TP.

Rà soát, đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông như: Quốc lộ 14E, các hạ tầng giao thông kết nối Đông - Tây sông Trường Giang, các công trình cầu theo quy hoạch, tuyến đường dọc theo sông Trường Giang;

Đường tỉnh 618 nối cảng Kỳ Hà lên cao tốc, tuyến đường kết nối tốc độ cao từ trung tâm TP, tuyến đường bao sân bay Chu Lai…

Rà soát quy hoạch, xây dựng phương án tổ chức đường giao thông ven biển, tuyến hành lang biển đảm bảo yêu cầu quản lý tài nguyên, an ninh, phòng chống biến đổi khí hậu.

Đồng thời quản lý rừng phòng hộ ven biển và phát huy hiệu quả quản lý khai thác nguồn lực về đất đai.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng An chỉ đạo rà soát tổng thể quy hoạch, đề xuất sắp xếp dân cư. Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án.

Song song đó phải bố trí khu vực cải táng mồ mả phù hợp với quy hoạch. Không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã.