Xây dựng dự thảo nghị định cơ chế đặc thù cho dự án lấn biển ở Đà Nẵng 15/01/2026 17:53

(PLO)- Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển ở Đà Nẵng.

Ngày 15-1, UBND TP Đà Nẵng cho hay Bộ Tài chính có văn bản gửi UBND TP về phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án khu đô thị lấn biển.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Dự án lấn biển dự kiến được xây dựng trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nghị định sẽ quy định chi tiết các cơ chế, chính sách đặc thù liên quan đến quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất nhập khẩu và thủ tục hành chính đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển.

Để kịp thời trình Chính phủ trong tháng 2-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo theo quy định tại điều 50, 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời tuân thủ các quy định về hoạt động lấn biển tại điều 190 Luật Đất đai. Hồ sơ dự thảo gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31-1.

Theo UBND TP Đà Nẵng, khu đô thị lấn biển được quy định tại điểm I khoản 5 điều 1 Nghị quyết 259 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 136).

Như PLO đã thông tin, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323/2025 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng có diện tích khoảng 300 ha.

Vị trí cụ thể gồm: Năm lô đất A12, A13, A14, A15 và A* (đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải) tổng diện tích 6,17 ha; Tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu) diện tích 0,12 ha;

Khu đất phía tây bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, diện tích 9,7 ha; khu đất dọc đường Như Nguyệt - Xuân Diệu, phường Hải Châu, diện tích 1,9 ha.

Đặc biệt có khoảng 282 ha thuộc khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành. Dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 366.000 tỉ đồng.