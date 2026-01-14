Khởi tố, bắt tạm giam cựu Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường 14/01/2026 18:16

Chiều 14-1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác nhận đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) về tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Theo nguồn tin trên, ông Bường bị bắt vì liên quan đến vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao công bố Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

Liên quan vụ án trên, ngày 24-12-2025, TAND TP Hà Nội tuyên án 28 bị cáo. Trong đó có 10 bị cáo là cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), TAND các địa phương; 3 bị cáo là cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát...

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-2022 đến 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo hướng có lợi.

Bà Nga đã môi giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi. Trong số các bị cáo, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.