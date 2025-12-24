Mức án sơ thẩm đối với 28 bị cáo trong vụ án hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Chiều 24-12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số đơn vị liên quan.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân. Hành vi phạm tội của các bị cáo còn làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.
Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng.
Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.
Dưới đây là mức án mà toà sơ thẩm vừa tuyên đối với từng bị cáo:
| STT
| Họ và tên
| Tội danh
| Chức vụ / Nghề nghiệp
| Mức án
| 1
| Phạm Việt Cường
| Nhận hối lộ
| Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
| 7 năm tù
| 2
| Phạm Tấn Hoàng
| Nhận hối lộ
| Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
| 3 năm tù
| 3
| Nguyễn Tấn Đức
| Nhận hối lộ
| Cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk
| 3 năm tù
| 4
| Vũ Văn Tú
| Nhận hối lộ
| Cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk
| 2 năm tù
| 5
| Lê Phước Thạnh
| Nhận hối lộ & Môi giới hối lộ
| Cựu Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng
| 3 năm tù (tội nhận hối lộ) và 5 năm 6 tháng tù (tội môi giới hối lộ)
Tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù
| 6
| Nguyễn Ngọc Anh
| Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ
| Luật sư
| 3 năm tù (tội đưa hối lộ) và 3 năm tù (tội môi giới hối lộ). Tổng hợp hình phạt 6 năm tù
| 7
| Dương Anh Sơn
| Đưa hối lộ
| Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes
| 5 năm tù
| 8
| Hoàng Kiến An
| Đưa hối lộ
| Luật sư
| 3 năm tù
| 9
| Nguyễn Tiến Vy
| Đưa hối lộ
| Bị cáo vụ án hình sự
| 2 năm 6 tháng và 3 tháng 20 ngày tù (của bản án cũ. Tổng hợp hình phạt 2 năm 9 tháng 20 ngày tù
| 10
| Nguyễn Thị Thu Hà
| Đưa hối lộ
| Bị đơn vụ án dân sự
| 18 tháng
| 11
| Nguyễn Xuân Hưng
| Đưa hối lộ
| Cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa
| 15 tháng (án treo)
| 12
| Nguyễn Tiến Dũng
| Đưa hối lộ
| Bị cáo vụ án hình sự
| 12 tháng
| 13
| Trần Thị Thu Huyền
| Đưa hối lộ
| Chị ruột bị cáo
| 12 tháng (án treo). Trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ trong vụ án khác
| 14
| Nguyễn Thị Nga
| Môi giới hối lộ
| Cựu Phó Trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
| 6 năm 6 tháng tù
| 15
| Nguyễn Hữu Thanh
| Môi giới hối lộ
| Cựu kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk
| 5 năm tù
| 16
| Nguyễn Huy Cẩn
| Môi giới hối lộ
| Cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc
| 5 năm tù
| 17
| Nguyễn Thị Minh Phương
| Môi giới hối lộ
| Cựu Trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
| 4 năm tù
| 18
| Trịnh Ninh Bình
| Môi giới hối lộ
| Cựu Trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
| 4 năm tù
| 19
| Nguyễn Đình Bảo
| Môi giới hối lộ
| Luật sư
| 4 năm tù
| 20
| Phạm Thanh Cường
| Môi giới hối lộ
| Kinh doanh tự do
| 3 năm tù
| 21
| Trần Văn Lợi
| Môi giới hối lộ
| Lao động tự do
| 3 năm tù
| 22
| Đỗ Đăng Thủy
| Môi giới hối lộ
| Lái xe VKSND huyện Buôn Đôn
| 3 năm tù
| 23
| Võ Trường Giang
| Môi giới hối lộ
| Nhân viên VP luật sư Tín Nghĩa
| 26 tháng
| 24
| Tô Thành Trung
| Môi giới hối lộ
| Cựu Chấp hành viên THADS Buôn Ma Thuột
| 18 tháng (án treo)
| 25
| Dương Quốc Thi
| Môi giới hối lộ
| Kinh doanh tự do
| 15 tháng
| 26
| Ngô Văn Nam
| Môi giới hối lộ
| Cựu thẩm phán TAND TP Huế
| 15 tháng (án treo)
| 27
| Bùi Thị Phương
| Môi giới hối lộ
| Cựu cán bộ THADS huyện Vĩnh Linh
| 15 tháng (án treo)
| 28
| Hoàng Thị Sung
| Môi giới hối lộ
| Lao động tự do
| 9 tháng 1 ngày tù. Ghi nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ trong vụ án khác.