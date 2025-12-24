Pháp luật

Mức án sơ thẩm đối với 28 bị cáo trong vụ án hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

(PLO)- HĐXX vụ án đưa, nhận hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân. 
Chiều 24-12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân. Hành vi phạm tội của các bị cáo còn làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.

Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng.

Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.

Dưới đây là mức án mà toà sơ thẩm vừa tuyên đối với từng bị cáo:

STT
 Họ và tên
 Tội danh
 Chức vụ / Nghề nghiệp
 Mức án
1
 Phạm Việt Cường
 Nhận hối lộ
 Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
 7 năm tù
2
 Phạm Tấn Hoàng
 Nhận hối lộ
 Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
 3 năm tù
3
 Nguyễn Tấn Đức
 Nhận hối lộ
 Cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk
 3 năm tù
4
 Vũ Văn Tú
 Nhận hối lộ
 Cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk
 2 năm tù
5
 Lê Phước Thạnh
 Nhận hối lộ & Môi giới hối lộ
 Cựu Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng
 3 năm tù (tội nhận hối lộ) và 5 năm 6 tháng tù (tội môi giới hối lộ)
Tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù
6
 Nguyễn Ngọc Anh
 Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ
 Luật sư
 3 năm tù (tội đưa hối lộ) và 3 năm tù (tội môi giới hối lộ). Tổng hợp hình phạt 6 năm tù
7
 Dương Anh Sơn
 Đưa hối lộ
 Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes
 5 năm tù
8
 Hoàng Kiến An
 Đưa hối lộ
 Luật sư
 3 năm tù
9
 Nguyễn Tiến Vy
 Đưa hối lộ
 Bị cáo vụ án hình sự
 2 năm 6 tháng và 3 tháng 20 ngày tù (của bản án cũ. Tổng hợp hình phạt 2 năm 9 tháng 20 ngày tù
10
 Nguyễn Thị Thu Hà
 Đưa hối lộ
 Bị đơn vụ án dân sự
 18 tháng
11
 Nguyễn Xuân Hưng
 Đưa hối lộ
 Cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa
 15 tháng (án treo)
12
 Nguyễn Tiến Dũng
 Đưa hối lộ
 Bị cáo vụ án hình sự
 12 tháng
13
 Trần Thị Thu Huyền
 Đưa hối lộ
 Chị ruột bị cáo
 12 tháng (án treo). Trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ trong vụ án khác
14
 Nguyễn Thị Nga
 Môi giới hối lộ
 Cựu Phó Trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
 6 năm 6 tháng tù
15
 Nguyễn Hữu Thanh
 Môi giới hối lộ
 Cựu kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk
 5 năm tù
16
 Nguyễn Huy Cẩn
 Môi giới hối lộ
 Cựu Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc
 5 năm tù
17
 Nguyễn Thị Minh Phương
 Môi giới hối lộ
 Cựu Trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
 4 năm tù
18
 Trịnh Ninh Bình
 Môi giới hối lộ
 Cựu Trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
 4 năm tù
19
 Nguyễn Đình Bảo
 Môi giới hối lộ
 Luật sư
 4 năm tù
20
 Phạm Thanh Cường
 Môi giới hối lộ
 Kinh doanh tự do
 3 năm tù
21
 Trần Văn Lợi
 Môi giới hối lộ
 Lao động tự do
 3 năm tù
22
 Đỗ Đăng Thủy
 Môi giới hối lộ
 Lái xe VKSND huyện Buôn Đôn
 3 năm tù
23
 Võ Trường Giang
 Môi giới hối lộ
 Nhân viên VP luật sư Tín Nghĩa
 26 tháng
24
 Tô Thành Trung
 Môi giới hối lộ
 Cựu Chấp hành viên THADS Buôn Ma Thuột
 18 tháng (án treo)
25
 Dương Quốc Thi
 Môi giới hối lộ
 Kinh doanh tự do
 15 tháng
26
 Ngô Văn Nam
 Môi giới hối lộ
 Cựu thẩm phán TAND TP Huế
 15 tháng (án treo)
27
 Bùi Thị Phương
 Môi giới hối lộ
 Cựu cán bộ THADS huyện Vĩnh Linh
 15 tháng (án treo)
28
 Hoàng Thị Sung
 Môi giới hối lộ
 Lao động tự do
 9 tháng 1 ngày tù. Ghi nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ trong vụ án khác.
BÙI TRANG
