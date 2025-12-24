Mức án sơ thẩm đối với 28 bị cáo trong vụ án hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 24/12/2025 16:17

(PLO)- HĐXX vụ án đưa, nhận hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân.

Chiều 24-12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân. Hành vi phạm tội của các bị cáo còn làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền.

Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng.

Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.

Dưới đây là mức án mà toà sơ thẩm vừa tuyên đối với từng bị cáo: