Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nói về siêu dự án lấn biển 366.000 tỉ 13/11/2025 11:24

Sáng 13-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của Thành ủy.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin tại hội nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Tiếp tục bổ sung cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I.

Theo ông Ấn, phương châm của chương trình hành động là lấy phát triển để ổn định và ổn định để phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát triển phải là sự thay đổi theo hướng tích cực. Kinh tế phát triển đi kèm với đời sống nhân dân được nâng cao, niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền được nâng lên. Đồng thời phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá.

Ông Ấn nói Đà Nẵng đã có Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù. Sau đó Hải Phòng, TP.HCM đề xuất các cơ chế chính sách hấp dẫn hơn, Đà Nẵng trở thành lạc hậu.

Đà Nẵng đang đề nghị Trung ương, Quốc hội sửa đổi, bổ sung nghị quyết về chính sách đặc thù cho TP. Mặc dù Quốc hội chưa đưa vào nội dung tại kỳ họp đang diễn ra, nhưng chủ trương của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong muốn đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình để thông qua ngay trong kỳ họp này.

Những ngày qua, các sở ngành liên quan của Đà Nẵng tập trung làm việc với Bộ Tài chính để làm nhiệm vụ này. Đây là một trong những khâu đột phá để làm sao có cơ chế đặc thù tốt nhất cho Đà Nẵng, có năng lực cạnh tranh, thu hút được đầu tư đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Về trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng về cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng để tháng 12-2025, sau khi Chính phủ ban hành tám Nghị định liên quan đến thành lập, tổ chức hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế thì Đà Nẵng đưa vào vận hành ngay.

Sau đó Đà Nẵng có thể công nhận 5-10 thành viên quốc tế tham gia vào vận hành trung tâm tài chính. “Tất nhiên để đi vào hoạt động sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng rõ ràng điểm sáng của Đà Nẵng là đã có khả năng tổ chức triển khai thành công được nhiệm vụ này”- ông Ấn chia sẻ.

Siêu dự án lấn biển trên vịnh Đà Nẵng khoảng 366.000 tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Vì sao phải lấn biển?

Ông Phạm Đức Ấn thông tin, Đà Nẵng đang đưa ra 26 dự án tư nhân rất lớn, 12 dự án hỗn hợp dự kiến đầu tư, kêu gọi đầu tư.

Chẳng hạn, dự án cảng container Liên Chiểu 44.000 tỉ đồng đang phát hành hồ sơ mời thầu; khu công viên Đà Nẵng Downtown khoảng 80.000 tỉ đồng đã khởi công.

Đặc biệt là dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng khoảng 366.000 tỉ đồng. Theo ông Ấn, đây là dự án có ý kiến nhiều chiều của người dân là liệu làm như thế có ảnh hưởng đến môi trường biển không. Cũng có thắc mắc rằng khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp lại có không gian mới, dư địa rất nhiều vì sao phải lấn biển.

Theo ông Ấn, dự án này là chủ trương rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đà Nẵng cũng bàn thảo rất nhiều.

“Ví dụ như Dubai đất đai không thiếu, sa mạc rộng mênh mông nhưng vì sao người ta vẫn lấn biển. Bởi vì sự kết hợp giữa đất, nước, núi đồi… là không gian hết sức cuốn hút đối với nhà đầu tư nước ngoài”-ông Ấn phân tích.

Vì vậy, mặc dù Đà Nẵng sau hợp nhất có không gian phát triển ở phía Nam và sẽ có hướng phát triển cụ thể, nhưng rõ ràng cần phải có dự án đặc biệt như thế để thu hút đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án khoảng 10 tỉ USD cho sân Chu Lai để phát triển logistics và tất cả dịch vụ liên quan đến công nghiệp về hàng không. Đồng thời xây dựng đường sắt đô thị nối trung tâm TP vào Chu Lai khoảng 50.000 tỉ đồng.

Để triển khai các nhiệm vụ này, ông Ấn nhấn mạnh tất cả các cấp, ngành phải tạo mọi điều kiện để tổ chức thực hiện; bởi vì dự án lâu nay kể cả đầu tư công hay tư nhân đều đối mặt với sự khó khăn nhất là mặt bằng.

Nếu có không có sự hợp tác của người dân, sự kiên quyết của chính quyền thì rõ ràng các dự án sẽ chậm trễ. Có dự án đưa ra lúc đầu rất hiệu quả nhưng một thời gian lại không triển khai được.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, chương trình hành động của đại hội đưa ra tham vọng rất lớn; cụ thể là 1 triệu tỉ đồng cho đầu tư công và tư nhân.

“Việc này đòi hỏi khâu thực hiện hết sức quan trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai mô hình phối hợp giữa chính quyền và kinh tế tư nhân ngày càng khăng khít”-ông Ấn nhấn mạnh.