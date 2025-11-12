Fanpage Công an Đà Nẵng đạt 302 nghìn lượt theo dõi 12/11/2025 16:39

(PLO)- Fanpage Công an Đà Nẵng đạt 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội facebook, tiếp nhận nhiều nguồn tin tố giác tội phạm.

Chiều 12-11, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự lễ chúc mừng fanpage Công an Đà Nẵng đạt 300.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội facebook.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chúc mừng fanpage đạt 302.000 lượt theo dõi.

Thời gian qua, Fanpage Công an Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là một trong những trang thông tin điện tử lực lượng công an địa phương hoạt động hiệu quả nhất cả nước, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định trên cả ba chỉ số trọng tâm: người theo dõi, lượt tương tác và lượt xem.

Đến nay, fanpage Công an Đà Nẵng đạt hơn hơn 302.000 người theo dõi, trong đó, số người theo dõi mới ghi nhận hơn 102.000 lượt, tăng hơn 50% so với tổng mức tăng trưởng từ năm 2020 đến 7-2025, thể hiện mức độ gắn bó, tin tưởng cao của người dân đối với kênh truyền thông chính thống của công an TP.

Đội ngũ cán bộ nỗ lực phát triển kênh thông tin chính thống của Công an TP Đà Nẵng.

Theo đánh giá, Fanpage Công an Đà Nẵng đang vận hành với phong cách chuyên nghiệp, nội dung nhân văn, gắn liền thực tiễn, trở thành kênh truyền thông chính thống, gần dân, đáng tin cậy, góp phần định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Thông qua fanpage, công an TP đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong tình hình mới để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả.

Đặc biệt, fanpage đã chủ động đăng tải kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý của lực lượng công an đối với các vụ việc nóng liên quan ANTT, các vụ việc nhạy cảm, gây xôn xao dư luận nổi lên trên địa bàn để kịp thời thông tin đến người dân, góp phần định hướng dư luận, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và giúp người dân hiểu rõ các hành vi phạm tội, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Lãnh đạo công an TP chúc mừng.

Không chỉ lan tỏa thông tin tích cực, fanpage Công an Đà Nẵng còn trở thành mặt trận trực diện chống lại các bình luận sai trái, xuyên tạc.

Đặc biệt, fanpage là một kênh phản ánh thông tin tố giác tội phạm hiệu quả, thông qua địa chỉ email: togiactoipham@quangnam.gov.vn, chức năng nhắn tin và bình luận ẩn. Rất nhiều vụ việc về ANTT tại địa phương đã được phát hiện, xử lý kịp thời nhờ nguồn tin từ nhân dân qua fanpage.