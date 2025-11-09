Tắm suối khi thủy điện xả nước, 2 trẻ tử vong, mất tích 09/11/2025 16:42

(PLO)- Nhóm năm trẻ em ở Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn; ba cháu may mắn trôi vào bờ được cứu, một cháu tử vong, một cháu đang mất tích.

Chiều 9-11, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, cho biết các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm một trẻ em bị mất tích khi tắm suối ở địa phương này.

Lực lượng công an tìm kiếm các trẻ em bị đuối nước. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm năm cháu nhỏ rủ nhau đi tắm tại đoạn suối Nước Na thuộc thôn 1, xã Trà Tập thì bị nước cuốn trôi.

Ba cháu may mắn trôi vào bờ, được cứu sống; còn hai cháu Hồ Văn Lạc (13 tuổi) và Hồ Văn Sang (8 tuổi, cùng ngụ xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

UBND xã Trà Tập huy động các lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc theo tuyến suối Nước Na.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu Lạc tại vị trí cách nơi bị nạn khoảng 200 m. Hiện các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm cháu Sang.

Theo ông Thực, sau các đợt mưa lớn vừa qua, sáng 9-11 các thủy điện trên thượng nguồn thông báo xả nước. Tuy nhiên, các cháu không nắm thông tin này đã đi ra suối tắm, dẫn đến vụ việc đau lòng.