Báo Pháp Luật TP.HCM mang yêu thương đến bà con miền Trung sau bão số 13 08/11/2025 18:45

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền của bạn đọc trong chương trình " Thương lắm miền Trung ơi " hỗ trợ 37 gia đình có nhà bị sập, tốc mái do bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Chiều 8-11, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tiền của bạn đọc ủng hộ chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" do báo tổ chức, trợ giúp 37 gia đình có nhà bị sập, tốc mái tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai- nơi tâm bão số 13 đổ bộ, tàn phá.

Trong đó, hỗ trợ bảy gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi gia đình 3 triệu đồng. Hỗ trợ 30 hộ có nhà bị tốc mái, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (bìa phải) cùng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái) trao tiền của bạn đọc hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 13.

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên của Ban Biên tập Báo đến bà con bị thiệt hại do bão số 13, mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Những phần quà này là tấm lòng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM khắp cả nước gửi về, với mong muốn chia sẻ, góp thêm phần nào để bà con vượt qua khó khăn, ngặt nghèo trước mắt"- ông Lê Tấn Lộc nói.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (24 tuổi, ngụ khu phố Hải Bắc) – có nhà bị sập trong bão số 13, xúc động cảm ơn bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM đã quan tâm, chia sẻ kịp thời. “Đây là món quà rất ý nghĩa, rất kịp thời, như tiếp thêm động lực để gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn này”- chị Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang xúc động với món quà ý nghĩa của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM.

Bật khóc do xúc động khi nhận quà của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM, bà Võ Thị Danh (43 tuổi, ngụ khu phố Hải Bắc; vợ ông Lê Thạch Ngọc – nhân vật trong bài viết “Mất nhà, trắng tay sau bão số 13") nói đây là lần thứ hai gia đình bà bị mất nhà do thiên tai.

“Sau bão, cuộc sống gia đình tôi hoàn toàn đảo lộn. Gia đình tôi rất xúc động khi nhận được sự động viên kịp thời của Báo Pháp Luật TP.HCM"- bà Danh nói.

Bà Danh xúc động, bật khóc khi nhận quà.

Bà Danh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới được chính quyền địa phương quan tâm, đẩy nhanh các thủ tục để gia đình bà được bố trí tái định cư ở nơi an toàn.

Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, bão số 13 đi qua để lại thiệt hại rất lớn đối với địa phương này. Toàn phường có 26 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, trên 600 hộ có nhà bị tốc mái, hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, trao quà của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM.

“Giữa lúc khó khăn đó, lãnh đạo địa phương rất cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời thăm hỏi, động viên, trao những phần quà ý nghĩa của bạn đọc đến bà con bị ảnh hưởng”- ông Quang nói.