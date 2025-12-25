BHXH TP.HCM thông báo ngưng hợp đồng khám bệnh BHYT tại một cơ sở y tế 25/12/2025 15:49

Mới đây, BHXH TP.HCM đã có thông báo về việc dừng thực hiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại một cơ sở y tế trên địa bàn, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT và phù hợp với điều kiện thực tế.

TP.HCM: Ngưng hợp đồng KCB BHYT tại một cơ sở y tế. Ảnh: TRẦN MINH

Cụ thể, kể từ ngày 23-12-2025, BHXH TP.HCM sẽ dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu đối với Phòng khám đa khoa Vạn Phúc (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vạn Phúc), địa chỉ: 83 Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp, TP.HCM.

BHXH TP.HCM cho biết, để bảo đảm quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT, đề nghị BHXH các cơ sở, BHXH tỉnh, thành phố và các đại lý thu BHYT… chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB nêu trên đến đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác.

Trước đó, BHXH TP.HCM cũng có thông báo dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở y tế kể từ ngày 1-1-2026 gồm:

- Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc (địa chỉ 368 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc);

- Trạm Y tế phường Khánh Hội (178 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội);

- Điểm Y tế 1 thuộc Trạm Y tế phường Khánh Hội (122/30A Tôn Đản, phường Khánh Hội);

- Trạm Y tế cơ quan thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn).