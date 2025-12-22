TP.HCM: Dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở từ năm 2026 22/12/2025 09:38

(PLO)- BHXH TP.HCM vừa thông báo dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở y tế từ năm 2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia và phù hợp thực tế.

Mới đây, BHXH TP.HCM đã có thông báo về việc dừng thực hiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại một số cơ sở y tế trên địa bàn, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT và phù hợp với điều kiện thực tế.

BHXH TPHCM cho biết sẽ dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở y tế kể từ ngày 1-1-2026.

TP.HCM: Dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại 4 cơ sở từ năm 2026. Ảnh: TRẦN MINH

Cụ thể, các cơ sở dừng đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu gồm:

- Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc (địa chỉ 368 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc);

- Trạm Y tế phường Khánh Hội (178 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội);

Điểm Y tế 1 thuộc Trạm Y tế phường Khánh Hội (122/30A Tôn Đản, phường Khánh Hội);

- Trạm Y tế cơ quan thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn).

BHXH TP.HCM cho biết, để bảo đảm quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT, đề nghị BHXH các cơ sở, BHXH tỉnh, thành phố và các đại lý thu BHYT… chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB nêu trên đến đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác.