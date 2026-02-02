TP.HCM: Điểm tên 44 công ty chậm đóng BHXH, bị phạt gần 4,4 tỉ đồng

TP.HCM: Điểm tên 44 công ty chậm đóng BHXH, bị phạt gần 4,4 tỉ đồng

TRẦN MINH

(PLO)- BHXH TP.HCM vừa công khai danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Mới đây, BHXH TP.HCM thông báo danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động bị xử lý vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến ngày 28-1, cơ quan này đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 44 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về đóng BHXH, BHYT, với tổng số tiền chậm đóng gần 25 tỉ đồng. Tổng số tiền phạt đối với 44 đơn vị này là gần 4,4 tỉ đồng.

Trước đó, các đơn vị nêu trên đã bị cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khoảng thời gian từ tháng 4-2025 đến tháng 10-2025 nhưng chưa chấp hành việc thi hành quyết định xử phạt theo quy định.

Danh sách xử phạt cụ thể được BHXH TP.HCM công khai như sau:

STT MÃ ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ QĐ XỬ
PHẠT 		NGÀY QĐ
XỬ PHẠT 		SỐ TIỀN CHẬM
ĐÓNG (ĐỒNG) 		SỐ TIỀN XỬ
PHẠT (ĐỒNG)
1 TW7286N CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN FOODS 25 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP.HCM 256 16/10/2025 268.546.068 71.617.620
2 TW4810N Công ty TNHH Nexdor Việt Nam 214 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 2240 21/10/2025 603.524.414 150.000.000
3 TO5577O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM 2164 26/05/2025 3.900.242.294 158.000.000
4 TO5222O Công Ty Cổ Phần Đ.H.C Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 2217 29/05/2025 1.606.239.021 157.000.000
5 TW1717O Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land 84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM 3003 16/06/2025 472.037.085 128.988.345
6 YN0295O Công Ty TNHH Ywmobile VN Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM 3002 16/06/2025 491.291.211 134.024.226
7 TOB762O CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG 32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 2216 29/05/2025 333.883.767 89.192.362
8 TW9569O Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics 14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM 34 07/08/2025 150.733.176 43.697.957
9 TO3118O Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt 11 Đường C27, Phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM 25 01/08/2025 83.111.331 22.486.757
10 TZ7132O Công ty TNHH Inflow 48 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 2258 22/10/2025 351.700.288 109.959.078
11 TO3993O Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Đội Bất Diệt 93 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM 2257 22/10/2025 458.713.771 123.852.718
12 TAI179A Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM 80 27/08/2025 146.332.978 39.616.070
13 TW0297A Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân 214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, TP.HCM 92 03/09/2025 213.397.619 58.570.211
14 TW9183A Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 1866 13/05/2025 762.613.375 153.000.000
15 TA9586A Công ty TNHH An Điền Phát Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, TP.HCM 1867 13/05/2025 393.754.688 100.944.901
16 TP3062P Công ty Cổ phần Điện Kim Cương D5/178 Ấp 4, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (hiện nay là xã Tân Nhựt), TP.HCM 2017 09/10/2025 593.946.692 153.220.572
17 TW7214C Công Ty Tnhh Digital Power Media Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM 2218 29/05/2025 595.241.328 157.856.704
18 TW0804C Công Ty Cổ Phần Goody Group 139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM 2243 30/05/2025 979.336.003 165.000.000
19 TS0675S Công ty TNHH Xây Dựng Hợp Phát 179/1 Ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM 2195 17/10/2025 308.167.534 82.196.934
20 TS0815S Công ty TNHH SX TM Tấn Phú Tài 6/5 ấp mới 2 xã trung chánh , huyện hóc môn, TP.HCM 2228 20/10/2025 821.842.582 185.000.000
21 TS4246S Công ty TNHH Tư Vấn Và Định Giá Châu Thành 30/1F Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 2149 15/10/2025 503.869.167 136.044.675
22 TW3316G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG 167/35B Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM 355 06/05/2025 141.958.925 31.621.060
23 TW4645G CÔNG TY CỔ PHẦN GCW A4 đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM 372 08/05/2025 187.118.039 52.950.432
24 TG8286G Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria 403 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiềng, Quận 7, TP.HCM 1712 06/05/2025 1.341.326.792 153.000.000
25 TG4717G CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN 529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, TP.HCM 386 08/05/2025 77.589.640 23.949.202
26 TG8445G Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 1725 06/05/2025 1.049.213.781 154.000.000
27 TG3370G CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 554 16/05/2025 120.077.148 36.196.054
28 TW1911M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT 32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM 578 23/05/2025 1.000.160.178 31.043.248
29 TM2446M CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT 102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM 2208 29/05/2025 562.643.207 130.451.718
30 TM8683M Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Kỹ thuật Khải Nguyên 463/85/14 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là: 463/85/14 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM 265 22/10/2025 121.833.866 34.702.014
31 TJ3409J Công Ty TNHH Huy Bảo Tín 199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 333 29/04/2025 144.580.395 39.056.610
32 TW1544J Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo 7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 519 14/05/2025 154.988.396 45.564.986
33 TJ3683J CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY AN THÁI 702/69 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10 (hiện nay là Phường Vườn Lài), TP.HCM 2336 27/10/2025 499.199.160 151.783.773
34 TV9761V CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI 23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM 1740 07/05/2025 296.369.831 72.519.209
35 TV6490V Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM 312 25/04/2025 211.452.750 52.824.776
36 TV2013V Cty TNHH SXTMDV Phú Danh 8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 431 12/05/2025 143.643.491 37.861.534
37 TV2054V Công ty TNHH Đông Bắc Việt 197/53 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM 484 05/08/2025 281.451.344 77.920.230
38 TV5143V Công ty Cổ phần Vinaeco 482/94 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 654 14/08/2025 388.503.463 105.085.804
39 TW5121V Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May mặc Hoàng Phát 203 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 32 07/08/2025 75.600.000 20.412.000
40 TV5190V Công ty Cổ phần Sài Gòn Nam Phát 21 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là 21 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) 2050 10/10/2025 1.128.407.903 150.000.000
41 TV4608V Công ty TNHH Tm Sx Anh Khoa 174 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM 2268 22/10/2025 1.022.013.906 158.000.000
42 TS1635S Công ty TNHH Nệm Việt Bảo 11 Ấp 1, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM 2754 28/10/2025 794.974.730 150.000.000
43 TH0220H CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HẢI SƠN 27-29 Đường 3359, Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP.HCM 3001 16/06/2025 825.816.671 157.000.000
44 TZ8066A CTY TNHH TM DỊCH VỤ XÂY DỰNG T&B Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 2073 22/05/2025 364.441.854 89.121.197
