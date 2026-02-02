TP.HCM: Điểm tên 44 công ty chậm đóng BHXH, bị phạt gần 4,4 tỉ đồng 02/02/2026 17:29

(PLO)- BHXH TP.HCM vừa công khai danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Mới đây, BHXH TP.HCM thông báo danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động bị xử lý vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến ngày 28-1, cơ quan này đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 44 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về đóng BHXH, BHYT, với tổng số tiền chậm đóng gần 25 tỉ đồng. Tổng số tiền phạt đối với 44 đơn vị này là gần 4,4 tỉ đồng.

Trước đó, các đơn vị nêu trên đã bị cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khoảng thời gian từ tháng 4-2025 đến tháng 10-2025 nhưng chưa chấp hành việc thi hành quyết định xử phạt theo quy định.

Danh sách xử phạt cụ thể được BHXH TP.HCM công khai như sau: