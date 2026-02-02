TP.HCM: Điểm tên 44 công ty chậm đóng BHXH, bị phạt gần 4,4 tỉ đồng

Mới đây, BHXH TP.HCM thông báo danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động bị xử lý vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Tính đến ngày 28-1, cơ quan này đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 44 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về đóng BHXH, BHYT, với tổng số tiền chậm đóng gần 25 tỉ đồng. Tổng số tiền phạt đối với 44 đơn vị này là gần 4,4 tỉ đồng.
Trước đó, các đơn vị nêu trên đã bị cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khoảng thời gian từ tháng 4-2025 đến tháng 10-2025 nhưng chưa chấp hành việc thi hành quyết định xử phạt theo quy định.
Danh sách xử phạt cụ thể được BHXH TP.HCM công khai như sau:
|STT
|MÃ ĐƠN VỊ
|TÊN ĐƠN VỊ
|ĐỊA CHỈ
| SỐ QĐ XỬ
PHẠT
| NGÀY QĐ
XỬ PHẠT
| SỐ TIỀN CHẬM
ĐÓNG (ĐỒNG)
| SỐ TIỀN XỬ
PHẠT (ĐỒNG)
|1
|TW7286N
|CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN FOODS
|25 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
|256
|16/10/2025
|268.546.068
|71.617.620
|2
|TW4810N
|Công ty TNHH Nexdor Việt Nam
|214 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
|2240
|21/10/2025
|603.524.414
|150.000.000
|3
|TO5577O
|Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
|162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
|2164
|26/05/2025
|3.900.242.294
|158.000.000
|4
|TO5222O
|Công Ty Cổ Phần Đ.H.C
|Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
|2217
|29/05/2025
|1.606.239.021
|157.000.000
|5
|TW1717O
|Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land
|84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
|3003
|16/06/2025
|472.037.085
|128.988.345
|6
|YN0295O
|Công Ty TNHH Ywmobile VN
|Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
|3002
|16/06/2025
|491.291.211
|134.024.226
|7
|TOB762O
|CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG
|32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
|2216
|29/05/2025
|333.883.767
|89.192.362
|8
|TW9569O
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics
|14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
|34
|07/08/2025
|150.733.176
|43.697.957
|9
|TO3118O
|Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt
|11 Đường C27, Phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
|25
|01/08/2025
|83.111.331
|22.486.757
|10
|TZ7132O
|Công ty TNHH Inflow
|48 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|2258
|22/10/2025
|351.700.288
|109.959.078
|11
|TO3993O
|Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Đội Bất Diệt
|93 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
|2257
|22/10/2025
|458.713.771
|123.852.718
|12
|TAI179A
|Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT
|68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|80
|27/08/2025
|146.332.978
|39.616.070
|13
|TW0297A
|Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân
|214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, TP.HCM
|92
|03/09/2025
|213.397.619
|58.570.211
|14
|TW9183A
|Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina
|Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
|1866
|13/05/2025
|762.613.375
|153.000.000
|15
|TA9586A
|Công ty TNHH An Điền Phát
|Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, TP.HCM
|1867
|13/05/2025
|393.754.688
|100.944.901
|16
|TP3062P
|Công ty Cổ phần Điện Kim Cương
|D5/178 Ấp 4, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (hiện nay là xã Tân Nhựt), TP.HCM
|2017
|09/10/2025
|593.946.692
|153.220.572
|17
|TW7214C
|Công Ty Tnhh Digital Power Media
|Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM
|2218
|29/05/2025
|595.241.328
|157.856.704
|18
|TW0804C
|Công Ty Cổ Phần Goody Group
|139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
|2243
|30/05/2025
|979.336.003
|165.000.000
|19
|TS0675S
|Công ty TNHH Xây Dựng Hợp Phát
|179/1 Ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM
|2195
|17/10/2025
|308.167.534
|82.196.934
|20
|TS0815S
|Công ty TNHH SX TM Tấn Phú Tài
|6/5 ấp mới 2 xã trung chánh , huyện hóc môn, TP.HCM
|2228
|20/10/2025
|821.842.582
|185.000.000
|21
|TS4246S
|Công ty TNHH Tư Vấn Và Định Giá Châu Thành
|30/1F Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
|2149
|15/10/2025
|503.869.167
|136.044.675
|22
|TW3316G
|CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG
|167/35B Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM
|355
|06/05/2025
|141.958.925
|31.621.060
|23
|TW4645G
|CÔNG TY CỔ PHẦN GCW
|A4 đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
|372
|08/05/2025
|187.118.039
|52.950.432
|24
|TG8286G
|Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria
|403 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiềng, Quận 7, TP.HCM
|1712
|06/05/2025
|1.341.326.792
|153.000.000
|25
|TG4717G
|CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN
|529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, TP.HCM
|386
|08/05/2025
|77.589.640
|23.949.202
|26
|TG8445G
|Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg
|15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
|1725
|06/05/2025
|1.049.213.781
|154.000.000
|27
|TG3370G
|CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
|C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
|554
|16/05/2025
|120.077.148
|36.196.054
|28
|TW1911M
|CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT
|32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
|578
|23/05/2025
|1.000.160.178
|31.043.248
|29
|TM2446M
|CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT
|102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
|2208
|29/05/2025
|562.643.207
|130.451.718
|30
|TM8683M
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Kỹ thuật Khải Nguyên
|463/85/14 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là: 463/85/14 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM
|265
|22/10/2025
|121.833.866
|34.702.014
|31
|TJ3409J
|Công Ty TNHH Huy Bảo Tín
|199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
|333
|29/04/2025
|144.580.395
|39.056.610
|32
|TW1544J
|Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo
|7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
|519
|14/05/2025
|154.988.396
|45.564.986
|33
|TJ3683J
|CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY AN THÁI
|702/69 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10 (hiện nay là Phường Vườn Lài), TP.HCM
|2336
|27/10/2025
|499.199.160
|151.783.773
|34
|TV9761V
|CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI
|23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM
|1740
|07/05/2025
|296.369.831
|72.519.209
|35
|TV6490V
|Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam
|Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
|312
|25/04/2025
|211.452.750
|52.824.776
|36
|TV2013V
|Cty TNHH SXTMDV Phú Danh
|8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
|431
|12/05/2025
|143.643.491
|37.861.534
|37
|TV2054V
|Công ty TNHH Đông Bắc Việt
|197/53 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
|484
|05/08/2025
|281.451.344
|77.920.230
|38
|TV5143V
|Công ty Cổ phần Vinaeco
|482/94 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
|654
|14/08/2025
|388.503.463
|105.085.804
|39
|TW5121V
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May mặc Hoàng Phát
|203 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
|32
|07/08/2025
|75.600.000
|20.412.000
|40
|TV5190V
|Công ty Cổ phần Sài Gòn Nam Phát
|21 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là 21 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)
|2050
|10/10/2025
|1.128.407.903
|150.000.000
|41
|TV4608V
|Công ty TNHH Tm Sx Anh Khoa
|174 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM
|2268
|22/10/2025
|1.022.013.906
|158.000.000
|42
|TS1635S
|Công ty TNHH Nệm Việt Bảo
|11 Ấp 1, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM
|2754
|28/10/2025
|794.974.730
|150.000.000
|43
|TH0220H
|CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HẢI SƠN
|27-29 Đường 3359, Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP.HCM
|3001
|16/06/2025
|825.816.671
|157.000.000
|44
|TZ8066A
|CTY TNHH TM DỊCH VỤ XÂY DỰNG T&B
|Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
|2073
|22/05/2025
|364.441.854
|89.121.197