BHXH TP.HCM thông báo về nơi khám BHYT khi sắp xếp lại trung tâm y tế khu vực 26/01/2026 12:16

(PLO)- Trước việc sắp xếp lại hệ thống trung tâm y tế khu vực, BHXH TP.HCM đã ban hành hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân.

Thực hiện Quyết định số 3416/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về việc sắp xếp hệ thống Trung tâm Y tế khu vực, BHXH TP.HCM đã ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân, không để gián đoạn trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, từ ngày 1-1-2026, 25 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh sẽ chấm dứt hoạt động. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các Trạm Y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm việc quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh được duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là đối với các trường hợp mắc bệnh mạn tính, bệnh cần điều trị dài hạn.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH TP.HCM đã chủ động rà soát và chuyển đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với một số cơ sở y tế, cụ thể:

- Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn (mã 79015): Người từ 16 tuổi trở lên được chuyển đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về BV An Bình (79012) hoặc BV Nguyễn Trãi (79014).

- Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (mã 79027): Người bệnh được chuyển về BV Trưng Vương (79026); riêng trẻ em dưới 16 tuổi chuyển về BV Lãnh Binh Thăng (79028).

- Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc (mã 79009): Chuyển đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về BV Nhân dân Gia Định - Cơ sở 2 (79001).

- Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ: Chuyển đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về BV Từ Dũ – Cơ sở 2 (79831).

BHXH TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHYT, đồng thời duy trì ổn định, liên tục công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn Thành phố.