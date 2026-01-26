Dịp Tết nguyên đán 2026, lương hưu và trợ cấp BHXH tại TP.HCM được chi trả ra sao? 26/01/2026 10:25

(PLO)- BHXH TP.HCM thông báo chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3-2026 với lịch cụ thể cho từng hình thức nhận.

Mới đây, BHXH TP.HCM đã thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3 năm 2026 đối với người hưởng trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, hai tháng này sẽ được chi trả gộp trong cùng một kỳ chi trả tháng 2-2026.

BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3-2026.

Việc chi trả được thực hiện căn cứ Thông báo của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ năm 2026 và Công văn của BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH các tháng đầu năm 2026 như sau:

+ Đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân: BHXH TP.HCM sẽ thực hiện chuyển tiền vào ngày 2-2-2026, do ngày 1-2-2026 rơi vào Chủ nhật.

Riêng các trường hợp hồ sơ hưu trí được giải quyết sau ngày 23-1-2026, việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày 2-3-2026.

+ Đối với hình thức nhận tiền mặt: thời gian chi trả được thực hiện từ ngày 10-2-2026 đến hết ngày 25-3-2026, không bao gồm các ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết.

BHXH TP.HCM khuyến nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm giảm thời gian đi lại, nhận tiền nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời góp phần triển khai hiệu quả chủ trương chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.